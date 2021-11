Billige Samsung-telefoner må vente

Samsung Galaxy S21-serien er de første telefoner fra Samsung, som bliver opdateret til den nyeste Android-udgave, Android 12.

Ifølge oplysninger fra Samsung er softwareopdateringen netop nu på vej ud til de første telefoner.

De billigste telefoner må vente i lang tid, inden de opdateres.

Ikke alle Galaxy S21'ere opdateres samtidigt. Derfor kan der gå lidt tid endnu, inden netop din telefon melder om, at du kan opdatere.

I december kommer turen til blandt andet Samsung Galaxy S20-serien mens S10'erne følger i januar 2022. Det er også i begyndelsen af 2022, at vi forventer at se den helt nye Samsung Galaxy S22, som du kan læse mere om her.

Ændringer i designet af Android

En ny Android-version medfører altid nyheder i det grafiske udtryk, men bare rolig. Du vil stadig kunne kende din telefon efter opdateringen.

Samsung har fortsat deres egen brugerflade lagt oven på selve kernen af Android. Denne gang hedder versionen One UI 4.

Du kan mere om, hvilke nyheder Android 12 byder på i denne artikel. Se også listen over alle de telefoner Samsung opdaterer til Android 12 her.

De billige må vente

Samsung prioriterer de dyreste serier, når det kommer til nye opdateringer.

Billige Samsung-telefoner som Galaxy A51, A32 eller A32s vil først få Android 12 fra foråret og hen mod sommeren af 2022.