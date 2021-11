B&O får hjælp fra ex Apple-topchef

Stephan Zadesky var leder for teamet, der udviklede den første iPod og iPhone. Han har også været sat i forbindelse med Apples elbilsprojekt.

Nu skal kan hjælpe Bang & Olufsen med at udvikle 'den næste generation af produkter'.

Målet er, ifølge B&O, at 'bidrage til udviklingen af virksomhedens fremtidige produktportefølje'.

Zadesky tilknyttes virksomheden som ekstern konsulent. Derfor er det uklart, hvor stort et aftryk den tidligere Apple-chef, kan sætte på den gamle danske virksomhed.

Stoppede i Apple efter 20 år

Efter godt 20 år i Apple forlod Zadesky i januar 2016 virksomheden. Ifølge Wall Street Journal af ”personlige årsager”.

I dag er han selvstændig og arbejder som rådgiver, investor og bestyrelsesmedlem i forskellige virksomheder.

En mand som Stephan Zadesky vender i sagens natur ikke virksomheden rundt på hovedet. Trods alt er han “kun” i produktudviklingen og ikke direktør. Han har heller ikke en plads i bestyrelsen.

Apple fjernede Bang og Olufsen fra hylderne

I sommeren 2020 fjernede Apple alle B&O's produkter fra 200 amerikanske butikker, hvilket den danske virksomhed ikke tog så tungt.

Kristian Teär. topchef i B&O, sagde til Børsen, at “der findes andre, store spillere, vi gerne vil samarbejde med, og det fokuserer vi på”.

Stort comeback

For første gang i flere år havde Bang & Olufsen et driftsoverskud i kvartalet I juni, juli og august 2021, der er første kvartal i selskabets regnskabsår,

Driftsoverskuddet før særlige poster var på ni millioner kroner.

I kvartalet blev der solgt produkter for 666 millioner kroner, 44 procent mere end i den samme periode i 2019.

På Ekstra Bladet har vi senest anmeldt Beosound Level fra B&O, der er en streaminghøjttaler til godt 10.000 kroner. Et billigere alternativ er Beosound Emerge, men den lyder ikke særligt godt.

Kritiserer B&O

Gennem årene har det danske elektronikbrand modtaget bunkevis af kritik. I august 2020 sagde adm. direktør i Power, Jesper Boysen, det tydeligt.

– 'B&O mener, at de er på en anden planet end resten af verden. De mener, at de er i liga med Louis Vuitton og Gucci, men kunderne vil sammenligne produkterne, og B&O er særklasse, når det handler om ikke at forstå kundernes behov,' udtalte han til Finans.

Jesper Boysens udfald mod B&O kom efter, at den snart 100 år gamle ikoniske virksomhed havde opsagt samarbejdsaftalen med Power.