Co-vending fra Apple i Fortnite-sag

Apple giver mulighed for, at du kan betale for apps og tjenester uden om appbutikken i iPhone

Apple kæmper en principiel kamp mod udvikleren af gigasucces-spillet Fortnite, Epic Games, som Apple har smidt ud af App Store.

Årsagen var, at Epic Games havde introduceret deres eget betalingssystem med rabat til kunderne for at undgå at betale 30 procent af omsætningen til Apple.

Som en brik i det store spil om milliarder af dollars og principperne for apps i App Store, har Apple netop smidt en vigtig trumf, oplyser techgiganten i en pressemeddelelse.

Hele 99 procent af alle udviklere af betalingsapp og tjenester i USA, kendt som "små udviklere", vil fremover kunne kommunikere direkte med kunderne og tilbyde dem alternativer til Apples betalingssystem.

Reelt betyder det, at appudviklerne kan slippe uden om Apples kommission, der er 15 procent for små udviklere og 30 procent for store udviklere.

Inden ændringen kan træde i kraft kræver det godkendelse af Epic-sagens dommer Yvonne Gonzalez Rogers.

Ændringen kommer ikke til at berøre en stor spiller som Epic Games, men giver bedre vilkår for det primære del af alle apps i App Store.

Nyheden fra Apple vil ikke i første omgang bringe Fortnite tilbage i App Store, men det kan måske få betydning for afgørelsen i Epic-sagen og andre lignende søgsmål.

Så let er det at bruge penge i Fortnite, og sådan sikrer du dig bedre mod at miste penge

Dette er "mindre udviklere" De små udviklere hører under App Store Small Business Program. Så længe en udvikler har omsat for under én million dollars, opkræver Apple 15 procent i kommission og ikke de normale 30 procent, når betalingen foregår gennem App Store. Hvis grænsen passeres, hæves betalingen til 30 procent for fremtidige transaktioner.

Af forliget, som Apple har fremlagt, fremgår det også, at der oprettes en fond på 100 millioner dollars rettet mod små amerikanske udviklere, der kan søge støtte.

Der kommer også flere prispunkter i App Store. De tidligere 100 opjusteres til 500. Desuden lover Apple, at de ikke vil ændre i måden søgesystemet i App Store fungerer på – i hvert fald ikke de næste tre år.

Betingelserne for hvornår en appudvikler er "lille" lover Apple ikke at ændre de kommende tre år.

