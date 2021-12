Coronapas-snydehul i offentlig sundhedsapp er lukket

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

En fatal fejl i den offentlige app MinSundhed gav mulighed for, at coronasmittede vaccinerede kunne fremvise et gyldigt coronapas.

Appen burde have gjort coronapasset ugyldigt, så snart personen var konstateret smittet, men det skete ikke, hvilket potentielt åbnede for snyd.

Sundhedsministeriet har overfor Ekstra Bladet bekræftet, at hullet i MinSundhed netop i dag er blevet lukket.

Konkret betyder ændringen, at der på MinSundhed spærres, så man ikke kan hente sit coronapas i 14 dage efter, at man har fået en positiv PCR-test.

Det er uklart hvor længe hullet på MinSundhed har eksisteret.

Appen Coronapas har ikke været ramt af fejlen. Her bliver et coronapas automatisk slettet, hvis man får en positiv coronatest.

Tidligere har der også været fejl i coronapas-appen. Den seneste store fejl gjorde, at dem som fik tredje vaccinestik ikke længere stod som 'færdigvaccinerede' og kunne derfor ikke rejse.

