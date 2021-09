Dansk spiludvikler i modvind: Sender data videre uden samtykke

Når du downloader en ny app på din iPhone, får du altid muligheden for at bede app'en om ikke at spore din digitale færden.

Men det er ikke alle apps, der respekterer dit valg. Og en af dem, der er i karambolage med loven, er det danskudviklede Subway Surfers, som er på listen over mest populære mobilspil i Apples App Store.

Det skriver Washington Post, som har undersøgt emnet sammen med softwareproducenten Lockdown.

Videresender batteriniveau og IP-adresse

Når du åbner Subway Surfers, som spiludviklingsfirmaet Sybo står bag, bliver du spurgt, om du er 'okay med, at app'en sporer dig'.

Men selv om du siger nej, sender spilapp'en herefter en række oplysninger om dig til et reklamefirma, der hedder Chartboost 29. Firmaet får blandt andet oplysninger om din IP-adresse, dit teleselskab, hvor meget fri lagerplads du har samt og dit batteriniveau.

Den slags data kan annoncører bruge til at identificere din iPhone og dermed finde ud af, eksempelvis hvilke andre apps du bruger. Mindst to andre spil i Apples App Store - Streamer Life! og Run Rich 3D - brugte samme metode, som Washington Post betegner som et slags 'digitalt fingeraftryk'.

Også firmaet Vungle modtager oplysninger.

Fakta: Denne data deler Subway Surfers Telefonens navn (fx 'Peters iPhone)

Tilgængelighedsindstilling: Fed tekst

Tilgængelighedsindstilling: Tilpasset tekststørrelse

Skærmindstilling: Dark Mode

Skærmopløsning

Tidszone

Samlet lagerplads (bytes)

Fri lagerplads (bytes)

Valuta (fx 'USD' eller 'DKK')

iOS-version

Audio output (fx 'højttaler' eller 'bluetooth')

Audio input (fx 'iPhone mikrofon')

Land

Mobilselskab (fx 'AT&T' eller '3')

Mobilselskabets hjemland

Sidste genstartstid (præcist tidsstempel)

Kalendertype (fx 'gregoriansk')

Aktiverede keyboards (fx 'dansk, emoji, engelsk')

Nuværende batteriniveau (15 decimalers præcision)

Nuværende lydniveau (3 decimalers præcision)

Tilgængelighedsindstilling: Øg kontrast

Nuværende lysstyrke på skærmen (15 decimalers præcision)

Portrait/Landscape-mode

Batteriopladningstilstand (fx 'tilsluttet')

iPhone-model (fx 'iPhone X')

Sprog

Brugeragent (browseragent)

IP-addresse Vis mere Vis mindre

Apple lovede bedring - intet skete

Og det går direkte imod Apples regler, som tydeligt foreskriver, at man ikke skal trackes, hvis man siger nej tak til netop det.

- Apple mener, at tracking skal være transparent for brugerne og under deres kontrol. Hvis vi finder ud af, at en app-udvikler ikke respekterer en brugers valg, så vil vi tage fat i udvikleren for at løse problemet, eller også bliver de fjernet fra App Store, siger Fred Sainz, der er talsmand for Apple, til mediet.

Men selvom Washington Post gjorde opmærksom på problemet med blandt andet danske Subway Surfers, er intet tilsyneladende ændret adskillige uger senere.

Mathias Gredal Nørvig er CEO i Sybo Games, som står bag gigantsuccessen Subway Surfers. Foto: Stine Bidstrup

Sybo: Det er nødvendigt

Den danske spiludvikler Sybo skriver i en mail til mediet, at 'det er nødvendigt, at nogle data kommunikeres videre til reklamenetværk', hvis spillet Subway Surfers skal fungere ordentligt.

De afviser dog samtidig, at virksomheden sporer brugernes digitale adfærd med henblik på at videresælge dem til kommercielle formål.

- Som virksomhed tracker vi ikke brugere til reklameformål uden deres samtykke, skriver Sybo, som dog ikke uddyber, hvorfor det så er nødvendigt at sende så store mængder data om brugerne videre.

Producenten bag ​​Run Rich 3D har ikke reageret på mediets henvendelser, mens det fra Streamer Life! lyder, at de holder sig inden for Apples privatlivsregler.