De bedste og billigste headsets

ANMELDELSE: In-ear headsets til musik findes i mange kvaliteter og prisklasser. Jeg har testet 3 headsets til under 900 kroner. Her er det bedste

Det myldrer med de små in-ear headsets, men langt fra alle er værd at købe.

Det seneste år har jeg lyttet til mange forskellige headsets. Her får du min vurdering af de bedste headsets til under 900 kroner.

Konklusionen er, at du ikke behøver betale kassen, når det kommer til at finde et fornuftigt headset. De billigste modeller er ganske simpelt blevet meget bedre, end de hidtil har været.

De testede headsets er:

500 kroner: Huawei FreeBuds 4i

650 kroner: Jabra Elite 3

850 kroner: OnePlus Buds Z2

Huawei FreeBuds 4i

Det billigste headset med aktiv støjreduktion, kendt som ANC, er Huawei FreeBuds 4i.

ANC er den teknologi, der kan ophæve støj fra f.eks. biler og mennesker omkring dig, når du lytter til musik.

I dette headset vil du opleve, at musikken lyder fint, til prisen. Uden lydjustering er bassen til den flade side og diskanten skarp, men med et par justeringer kan du trylle buldrende bas og en mere harmonisk top frem.

Med FreeBuds 4i får du den komplette pakke til en meget lav pris. Du kan læse en større test af Huawei FreeBuds 4i her.

Jabra Elite 3

Når du sætter Elite 3 i ørene får du testens bedste lyd. Det høres tydeligt, at det danske firma Jabra har utroligt meget knowhow inden for god lydkvalitet.

Bassen kan, via equalizeren, pumpes så hårdt op, at der mistes noget i mellemtonen, men generelt du får lyd med ekstra 'farvelade'.

Jabra Elite 3 har ikke aktiv støjreduktion, men sidder så godt i ørene, at det meste af lyden fra omgivelserne alligevel lukkes ude.

I forhold til Jabras dyrere produkter mærkes det tydeligt på denne model, at der er sparet på materialekvaliteten.

Læs flere testresultater om Elite 3 her.

OnePlus Buds Z2

Dette headset minder rigtigt meget Huawei FreeBuds 4i. OnePlus leverer nemlig også aktiv støjreduktion.

Den rå lyd uden equalizer er kedelig, skarp og med for meget diskant og mellemtone, men kan forbedres med dine egne justeringer.

OnePlus Buds Z2 lyder isoleret set okay, men du vil ikke tænke ”hold da op her skete da virkelig noget”.