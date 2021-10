Denne skærmspray fjerner corona- og influenzavirus fra telefonen

Mobiltelefonen er ofte i hånden og mange har den også med på toilettet. Det gør vores telefoner til en tikkene bakteriebombe.

I en undersøgelse fra 2014 som YouGov foretog for VVS-producenten Geberit, svarede 23 procent, at de bruger smartphonen på badeværelset.

En danskudviklet skærmspray har netop fået fået et testlaboratories ord for, at væsken i sprayen ikke kun dræber eksempelvis E. coli bakterier men også tidens store fare coronavirus - samt influenzavirus.

Det oplyser firmaet i en pressemeddelse, hvor de henviser til tests der er udført og godkendt af det tyske testlaboratorie Dr. Brill + Partner GmbH, som er et institut for hygiejne og mikrobiologi.

Naturligvis kan sprayen også fjerne leverpostejsfingre.

Pas på når du rengør skærme

Bruger du 'forkerte' rengøringsvæsker på dine skærme, kan de tage varigt skade.

Mange produkter indeholder opløsningsmidler, der kan give skader på skærmene. Disse stoffer findes blandt andet i vinduespudsemiddel eller alkoholbaserede rengøringsprodukter.

PanzerGlass oplyser, at deres skærmrens ikke ødelægger skærmens oleofobiske beskyttelse, der hjælper med til at fedtfingre, ikke er så tydelige på skærmen.

Hvis ikke du har en særlig screencleaner-spray ved hånden, kan du altid aftørre telefonen med en hårdt opvredet mikrofiberklud med varmt vand og lidt sulfo. Du kan få flere tips til korrekt rengøring af skærme her.