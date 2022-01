Din adgang spærres inden for 30 dage

Det skal tages seriøst, når en besked i netbanken fortæller, at man skal skifte fra NemID til MitID inden for 30 dage.

Dem som ikke foretager sig noget, vil efter de 30 dage ikke kunne logge på offentlige myndigheder, bank, forsikring og andre, som anvender det digitale ID.

- 'Når de 30 dage er gået, vil man ikke længere kunne komme på sin mobil- eller netbank, hvis man ikke har fået MitID,' bekræfter Digitaliseringsstyrelsen i en mail til Ekstra Bladet.

Sagen kort: NemID bliver lagt i graven og erstattes af MitID NemID bliver lagt i graven i 2022 og erstattes af MitID.

Fristen kan forlænges

Hvis man af den ene eller anden årsag ikke kan nå at aktivere MitID inden for de 30 dage, kan man anmode ens bank om at forlænge fristen.

Det er ikke sådan, at man for evigt er udelukket, hvis adgangen spærres, fortæller styrelsen.

– 'Sker det, får man at vide, at man først kan komme ind i banken igen, når man har fået MitID. Og så bliver man guidet over i selvbetjeningsforløbet, hvor man kan få MitID,' lyder det fra Digitaliseringsstyrelsen.

Armen vrides altså rundt på danskere, som modvilligt gerne vil blive på NemID så længe som muligt: Skift eller din adgang spærres.

Sådan ser nedtællingen til MitID ud. Reagerer du ikke, bliver adgangen blokeret (Grafik: MereMobil.dk)

Voldsom kritik af MitID

Hele 80 procent, som har skrevet en anmeldelse af MitID på Trustpilot, har givet én stjerne. Heller ikke på App Store (iPhone) eller i Google Play (Android) spottes ret mange glade brugere af MitID.

På Ekstra Bladet har du tidligere kunne møde gamle-Kaj, der mildest talt ikke er imponeret over MitID. Hans ellers velfungerende computer kan ikke bruges til MitID, hvilket undrer ham.

Der findes mange eksempler som Kajs.

- 'Jeg er 76. Ringede til Mitid for at få hjælp. Ventede 40 minutter, fik en 'kundehjælper'. Han kunne ikke finde ud af problemet. Han var tillige uforskammet, selvom jeg bad ham forklare det, så jeg med min alder kunne følge med. Han afbrød pludseligt samtalen', skrev Palle Nielsen for to dage siden på Trustpilot.

Senest den 30. juni 2022 skal de sidste af de cirka fem millioner NemID-brugere være overgået til det nye system.

Hvis ikke man har en smartphone, er det stadig muligt at bruge det nye digitale ID. Læs her om, hvordan du bruger MitID uden en telefon.