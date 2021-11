Din elektronik dør for tidligt

Forbrugerne skal lære at beholde deres produkter længere - og købe genbrug

Det var noget optimistisk vrøvl, da ekspertene i computerens barndom sagde, at sådan noget elektronik kunne holde til dommedag og en uge. I dag kan vi skifte telefonmodel flere gange om året, hvis vi lyster.

Globalt runder vi de 75.000.000 tons elektronikaffald om året inden 2030.

I 70’erne og 80’erne var køb af fjernsyn, højttalere og stereoanlæg i almindelighed en langtidsinvestering. Hvis en transistor brændte af, var reparation ikke noget problem.

Da smartphone-æraen tog fart op gennem 00’erne, kom der for alvor høj hastighed på udskiftninger af teknologien i hjemmet. Et nyt år betød en ny smartphonemodel, der mere eller mindre lignede den gamle.

I dag kommer Apple og Samsung med tre-fire hovedmodeller på et år, og særligt Samsung drysser derudover en lang række andre modeller på markedet hen over året. Oven i det kommer alle konkurrenternes produkter.

Nu ser vi det grufulde resultat af dette forbrugsvanvid. I 2019 var den globale mængde af elektronikaffald 44,4 millioner tons ifølge The Global E-waste Monitor, 2020. Tallet forventes at ramme 77,4 millioner tons i 2030.

B&O har renoveret den gamle klassiske pladespiller Beogram 4000 og produceret en Limited Edition kaldet Beogram 4000c. Salget startede i oktober. Trods prisen på 75.000 kroner blev alle eksemplarer lynhurtigt solgt. PR-foto

Kræver en ny tænkemåde

Hvis der skal sættes en prop i hullet, kræver det en holdningsændring hos forbrugere såvel som elektronikproducenterne.

Forbrugerne skal lære at beholde deres produkter længere og købe ting, hvor producenten garanterer en lang opdaterings- og supportperiode. Desuden skal produktet rent faktisk kunne repareres.

Producenterne skal tænke længere levetid ind og vedligeholde produkterne med opdateret software. Desuden skal der kunne skaffes reservedele, og produkterne skal kunne skilles ad.

- Der er ikke fundet en løsning på, hvordan man i dag laver et bæredygtigt forbrugerelektronikprodukt. Vi skal bruge materialer og energi, og vi transporterer globalt.

- Hvis det er præmissen, så er det bedste, vi kan gøre, at tænke lang holdbarhed og lang relevans, fortæller Mads Kogsgaard Hansen, Senior Global Product Manager for Classics & Produkt Circularity i B&O, til Ekstra Bladet.

Danskere går forrest

I et globalt perspektiv er danske Bang & Olufsen ikke en særlig stor elektronikproducent. Alligevel hejser de den danske fane med en ny tankegang, som de håber, at branchen vil finde inspirerende.

Det første resultat af tankerne om lang holdbarhed er streaminghøjttaleren Beosound Level.

Forbrugerne kan selv udskifte batteriet, og kun halvdelen af hukommelsen samt processorkraften er udnyttet, hvilket giver plads til fremtidig softwareudvikling og opdateringer.

Dernæst er der fysisk plads i højttaleren til ændringer i elektronikken, og streamingmodulet kan udskiftes, så Level ikke dør, blot fordi Wi-Fi standarden i fremtiden ændrer sig, eller streamingen kræver nye formater.

- Det er ikke kun ét produkt fra ét brand, der flytter bjerget, men vi er fast besluttet på at stille os et par skridt foran industrien og vise, at der kan være en anden vej, siger Mads Kogsgaard Hansen.

Holder nye produkter i kort snor

I HiFi Klubben, der sælger højttalere, pladespillere, forstærkere og andet lydudstyr, er der også fokus på, om produkterne kan holde. Nye produkter holdes i meget kort snor, fortæller grundlæggeren Peter Lynddorf til Ekstra Bladet.

- I vores serviceafdeling har vi én mand, som ikke bestiller andet end at tjekke nye produkter og undersøge dem for forventet holdbarhed, strømforbrug og hvordan de er opbygget osv.

- I forhold til snakken om miljø og genbrug, er det noget, som er ved at komme på nu. Vi holder os langt væk fra produkter, som kun kan holde i ganske få år, lyder det fra Peter Lynddorf, HiFi Klubben.

Han mener, det er en miljømæssigt stor gevinst, at man ikke sælger produkter, som er værdiløse efter tre eller fire år.

Ikke dyrere at tænke sig om

Umiddelbart lyder det dyrt, når en producent skal skabe produkter, der kan leve længere.

I eksemplet fra Bang & Olufsen viser det sig dog, at det ikke er dyrere at tænke sig om i udviklingsfasen. Det har ikke fordyret slutprisen hos forbrugerne, oplyser den danske elektronikproducent.

B&O garanterer ikke, at de vil producere reservedele til Beosound Level eller opdatere højttaleren med ny software om fem eller ti år, men der er taget højde for, at det skal kunne lade sig gøre.

Gamle telefoner får nyt liv

Telia har en målsætning om, at 40 procent af alle mobiltelefoner der sælges gennem kæden, i 2025 skal være renoverede telefoner. Foto: Finn Frandsen

Smartphones er ikke nødvendigvis totalskadet eller udtjent, når de havner i genbrugsbunken. Der kan stadig være værdifulde komponenter, som ikke fejler noget og kan genbruges.

Firmaet Foxway puster nyt liv i gamle telefoner.

- Vi opkøber alle typer af enheder, både dem, der fungerer, og dem, som er beskadiget. Vi vil altid forsøge at tage to eller tre telefoner og gøre dem til én, der virker. Restkomponenterne gemmer vi til reparation af andre telefoner.

- De ting, som slet ikke kan bruges, sendes til genbrug efter alle kunstens regler, fortæller Mikkel Frid, sourcingdirektør i Foxway.

Vedvarende høj værdi

Processen kan ifølge Mikkel Frid sagtens betale sig. Foxway tjener penge på det, og forbrugerne kan købe gode renoverede telefoner til en lavere pris og med to års garanti.

Årsagen til, at regnestykket hænger sammen, er blandt andet, at smartphones er blevet utroligt dyre og stadig efter to-tre år har en forholdsvis høj værdi.

Foxway ser en opadgående tendens flere steder i verden til, at forbrugerne gerne vil købe renoverede telefoner. Danskerne er ikke i front på dette område, men er først ved at få øjnene op for de billige renoverede telefoner.

Ifølge Mikkel Frid vil området få et kæmpeløft, når de store kæder for alvor giver hyldeplads til denne kategori.

Få penge for dine gamle telefoner

Når du ikke kan tvinge mere fornøjelse ud af din gamle telefon, kan den give lidt rabat på afløseren. Foto: Yomiuri/AP

Humac-kæden sælger renoverede iPhones, og kunderne har taget godt imod muligheden for at købe f.eks. en brugt iPhone X til 2.500 kroner, fortæller kædens direktør Michael Bech.

Problemet for Humac er, at der ikke kan skaffes produkter nok.

- Mængderne, vi kan købe, er ikke store nok i forhold til efterspørgslen, blandt andet fordi forbrugerne har mange telefoner liggende i skufferne, som aldrig bliver genanvendt, siger Michael Bech.

Humac opkøber brugte telefoner, ikke kun iPhones. Gamle Nokia-mobiler, udtjente Samsung-produkter og hvad der ellers findes i gemmerne, kan kunderne få penge for ved køb af produkter i Humac.

- Vi opkøber revl og krat - og når vi gør det hele op, får kunderne i gennemsnit 647 kroner for deres brugte telefon, men nogle får flere tusinde kroner, udtaler Humac-direktøren.

Slettes professionelt

Indleverede telefoner håndteres, så gamle data fra telefonerne slettes professionelt.

En renoveret iPhone, købt i Humac, består udelukkende af originale dele. Desuden sælges den med to års garanti.

