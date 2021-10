Endelig! Nu kan du selv skifte batteri på MacBook Pro

Apples nye computere i MacBook Pro-serien kommer med en overraskende god nyhed. For første gang siden 2012 kan MacBook-ejere, med teknisk snilde, selv skifte batteriet på deres MacBook Pro.

Batteriet er den mest udsatte sliddel i en computer. Derfor er det vigtigt, at kunne skille computeren ad uden alt for meget bøvl og via et nyt batteri give maskinen et nyt liv.

Det er iFixit, der har gjort opdagelsen. iFixit har speciale i at vurdere, hvor let eller svært det er, at reparere elektronik som computere og telefoner.

Den nye MacBook Pro, som du kan læse om her, kommer med en ny processortype, der giver alle andre bærbare computere på markedet baghjul.

Alt var klistret sammen

Problemet med computere fra Apple har været, at batterierne var limet fast.

Tag f.eks. MacBook Pro fra 2018. Her var tastaturet, højtalere og batteriet limet sammen, så de praktisk talt var umulige at få fra hinanden.

Dengang gav iFixit en score på 1 ud af 10. 1 angav at produktet stort set var umuligt at reparere.

Lettere tage batteriet ud

Da iFixit tog bagsiden af MacBook Pro 2021, kunne de se, at batterierne ligger direkte tilgængelige. Hvad bedre er, så har Apple indsat ”pull tabs”, der er små ”strips”, som gør, at batteriet kan frigøres.

For at få batteriet helt ud, skal trackpadden afmonteres. Du kan læse mere om proceduren her.

Dette er den første fornuftige DIY (Do It Yourself) batteriudskiftningsprocedure siden 2012, skriver iFixit i deres foreløbige konklusion.

Der er penge at spare

Hvis du har det rigtige værktøj og det rette håndelag, kan du selv skifte batteriet og spare penge. Selve batteripakken koster mellem 550 og 1.000 kroner på nettet - alt efter hvilken model batteriet er til.

- Prisen for professionel batteriudskiftning på MacBook Pro 16" (Model A2141) koster 1.299 kroner hos os, fortæller direktør i kæden GreenMind, Jakob Højland, til Ekstra Bladet.

Den samme reparation vil Apple have 1.599 kroner for.

Mere skal kunne genanvendes

Apple er en af de techvirksomheder, der skruer op for det grønne fokus.

For relativt kort tid siden, er Apple begyndt at adskille og genanvende udtjente iPhones.

En avanceret specialrobot, kaldet Daisy, opdeler en iPhone i 14 dele, her i blandt aluminium, glas, kameraer og batterier. Disse dele sendes til genanvendelse eller destruktion hos underleverandører.

IT-leverandøren Atea har netop i dag offentliggjort, at de fremadrettet sender kasserede iPhones til genanvendelse hos Apple.

Apple oplyser, at de lige nu har to Daisy-robotter, der hver kan håndtere 1,2 millioner telefoner om året.