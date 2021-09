Ens mobilopladere til iPhone og Android har lange udsigter

Der kommer ikke én fælles mobiloplader, som fungerer på tværs af alle telefonmodeller, tablets og andet udstyr, før om flere år.

Skåltalerne om den store enighed i EU, ville ellers ingen ende tage, da EU fremlagde et lovforslag om en fælles standard for mobilopladere tidligere på ugen.

- Her er en lille revolution i vores daglige liv! Vores forslag om en fælles oplader til mobiltelefoner og andre enheder blev vedtaget i dag. Ikke flere sammenfiltrede kabler i vores entréskuffer, sådan skrev EU-kommissær Margrethe Vestager, med ansvar for det digitale område, på Instagram.

Forbrugerrådet Tænk kaldte tiltaget godt for prisen og miljøet. De pegede på de mange ressourcer, der bliver brugt til at fremstille opladere.

Tager mindst tre år endnu

Desværre for miljøet og forbrugerne er EU-systemet en langsom supertanker. Det betyder, at der i bedste fald vil gå flere år endnu, inden en fælles opladestandard er en realitet.

Fra lovforslaget er færdigbehandlet har branchen to år til at efterleve lovgivningen.

- Hvis jeg tager de allermest positive og optimistiske briller på, så vil vi, hvis vi skynder os rigtigt meget, have lovteksten færdig om et lille års tid – og så går der to år derfra, fortæller europaparlamentariker Christel Schaldemose (S) til Ekstra Bladet.

Christel Schaldemose, der blandt andet arbejder med forbrugerbeskyttelse, kalder det ’grotesk’ at det har taget så lang tid at nå frem til en aftale.

Så lang tid har loven været undervejs I 2009 indgik forskellige mobilproducenter, inklusive Apple, en frivillig aftale om en fælles standard for opladere. I alt var 14 producenter med. Det udgjorde en markedsandel på 90 procent. Apple fortsatte dog med deres eget opladestik, men gjorde en adapter tilgængelig. Der går endnu mindst tre år endnu, inden den nye lovgivning mærkes af forbrugerne.

Apple kan måske spænde ben

Politikerne i EU skal være meget opmærksomme på, at Apple ikke slipper uden om loven, ved at henlede opmærksomheden på, at deres stik ikke kun bruges til opladning.

- Hvis lovgivningen er meget fokuseret på oplade-delen af det, så tror jeg, at Apple kan udskyde lovgivningen, ved at begynde at sige, at deres stik ikke kun bruges til opladning, men også til tilbehør, siger Anders Elbak, der er chefanalytiker hos it-analysehuset IDC Nordic og ekspert i mobilmarkedet.

- Hvis Apple kan godtgøre, at der er så og så mange millioner af produkter, som bliver værdiløse fremover – og at alle de folk skal købe nyt, så passer det ikke særligt godt ind i argumentationen om miljø og genbrug. Det harmonerer ikke, slutter Anders Elbak.

Opmærksomhed på smuthullerne i lovgivningen

Undervejs i behandlingen af lovteksten, vil Christel Schaldemose holde nøje øje med, om der er smuthuller, da hun er sikker på, at Apple vil forsøge at slippe uden om, hvis de kan.

- De vil køre deres eget stik. Det er helt vildt urimeligt. En af grundene til det har taget så lang tid, er blandt andet, at den tidligere lovtekst var sådan lidt ’bla bla’. Så når nu kommissionen har lovet de leverer på det her, må jeg regne med, og gå ud fra, at det er uden smuthuller, så Apple også bliver en del af det her, udbyder Schaldemose.

Hun pointerer, at hun vil gennemgå lovteksten med tættekam.

- ”Vi finder os virkelig ikke i det. Vi er sure over det her. Vi synes det har stået på i alt for lang tid.

FREMTID: Telefonen kan oplades trådløst på 3 meters afstand

Teknologien kan overhale lovgivningen

Tilbage står så spørgsmålet, om teknologien i mobilbranchen overhaler lovgivningsarbejdet.

Trenden er trådløs. Et af mange eksempler er en kommende oplader fra Ikea, der kan oplade telefonen gennem en bordplade. Så måske fremtidens telefon – og tre år når loven er vedtaget – slet ikke længere har et fysisk stik.