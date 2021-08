Et glimt af fremtidens telefon?

Samsung Galaxy Z Fold3 og dens søster Galaxy Z Flip3 er et bud på, hvordan telefoner måske ser ud et stykke ude i fremtiden.

Under to klapper sidder den ypperste skærm- og mobilteknologi; en foldbar skærm - det nyeste hype på markedet.

Skærmen består, som på alle andre telefoner, af en fynd folie, men i modsætning til traditionelle smartphoneskærme, så kan skærmen i Galaxy Z Fold3 og Galaxy Z Flip3 bøjes på midten.

Teknologien gør det muligt at udvide skærmpladsen på Galaxy Z Fold3 med yderligere 3,5 centimeter diagonalt. Den app du bruger på telefonens forsideskærm, ændrer således fuldstændig karakter, når du åbner telefonen; appen folder sig ud.

Ved dagligt brug vil du benytte Galaxy Z Fold3 som alle andre telefoner, men når du vil have et bedre overblik i mailboksen, eller i ro og mag læse dagens nyheder samt streame film, er den store skærm nærmest genial.

Den nye foldbare telefon, der landede i butikkerne i går (27. august 2021) er Samsungs tredje forsøg i denne kategori. Selvom den første generation var en katastrofe, må jeg sige, at årets model har betydeligt færre fejl. Ja den er ligefrem blevet en overvejelse værd, hvis du har pengene.

Skærmen inden i er 7,6 tommer. Men der er 6,2 tommer på forsiden. Det svarer til 3,5 centimeters ekstra skærmplads (Foto: Samsung)

Pas nu på!

Du kan købe to styks af Samsung Galaxy S21 fra forårets topmodelserie og stadig have 3.000 kroner i overskud. Med det mener jeg, at prisen på Galaxy Z Fold3 er voldsom! 14.199 kroner uden abonnement koster den.

Du får til gengæld markedets vildeste mobilteknologi, men du står også med en af de mest skrøbelige telefoner på markedet, selvom Samsung i år har forbedret holdbarheden markant og hævet kvalitetsfølelsen en hel del.

Pas på du ikke taber den og hold den væk fra grus, jord og støv. Godt nok er dette den første foldbare telefon, der er modstandsdygtig over for vand, men grus og støv holder den ikke til.

Hvad prisen på en udskiftning af hængslerne er, efter der er kommet grus i mekanikken, har det ikke været muligt at få oplyst. Jeg gætter på det er dyrt. Rigtigt dyrt!

Galaxy Z Fold3 er tyk og tung. Vægten er hele 271 gran (Foto: Samsung)

Konklusion: Galaxy Z Fold3 giver mening

Jeg har tidligere advaret mod at købe foldbare telefoner, men denne gang er jeg langt mere positiv. Jeg blev hurtig afhængig af muligheden for det store overblik i det rigtige situationer og særligt film, serier, spil og læsning af artikler, giver utrolig god mening.

Telefonen er ikke for alle, men dem som ved, hvad de køber, bliver mægtigt glade for Galaxy Z Fold3. Og så får du street-credit hos vennerne, der aldrig har set sådan en telefon før.

Du skal vide, at Fold3 er stor. Den vejer hele 271 gram. Det er hele 44 gram mere end Samsung Galaxy S21 Ultra, der hidtil i år har været Samsungs største telefon.

En anden overvejelse er, at den store skærm har en fold på midten – lidt som ryggen af en bog. Særligt på lyse baggrunde, kan du tydeligt se den. Det er ærgerligt!

Når boet gøres op, er Samsung Galaxy Z Fold3 et enestående stykke elektronik, som ingen af Samsungs konkurrenter hidtil har gjort efter, men der går rygter om, at Apple kommer med en foldbar iPhone i 2023.

Samsung Galaxy Z Fold3 er anbefalelsesværdig og et glimt af, hvad der kunne være fremtidens telefontype om nogle generationer.

Vil du vide mere om Samsung Galaxy Z Fold3 kan du læse den udvidede version af Fold3-anmeldelse her.