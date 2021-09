Fik du også den mystiske Nem-sms i dag?

I dag fik mange danskere en byge af underlige sms-beskeder på deres telefoner. Det var Nem-sms-systemet, der havde fået grus i mekanikken.

Nem-sms er systemet, der blandt andet bruges til at udsende beskeder til borgerne om, at et coronaprøvesvar er klar, minde om tider ved tandlægen og aftaler på sygehusene og i sundhedsvæsenet.

Danskere oplevede i dag, at få den rigtige besked om eksempelvis en aftale eller et prøvesvar, men til slut i beskeden var der indflettet lidt tekst fra en anden borgers besked, oplyser Digitaliseringsstyrelsen til Ekstra Bladet.

- Borgeren fik den korrekte besked, men med en forkert tekst i slutningen. Fejlen blev fundet rimeligt hurtigt, men for at sikre, at modtageren fik informationen, som stadig fremgik i starten af beskeden, blev det besluttet, at udsende alle de fejlramte beskeder, som lå i kø, mens systemet blev lukket og fejlrettet, fortæller Digitaliseringsstyrelsen videre.

Digitaliseringsstyrelsen slår fast, at der ikke er sendt personlige oplysninger rundt om andre borgere i de fejlramte beskeder.

Modtog 11 sms'er

Fejlen i NemSMS-systemet endte med at sende en større strøm af beskeder til danskerne. I kommentarsporet på Region Syddanmarks Facebook-side, skriver en borger, at hun har modtaget 11 sms'er med svar på en pcr-test

Region Syddanmark oplyser, at Nem-sms-fejlen i deres område påvirkede OUH, Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland og dele af psykiatrien.

Troede det var farlige sms'er

Fejlen fik tidligere i dag Sundhed.dk til at udsende en advarsel om, at der var falske sms-beskeder i omløb.

Ifølge Sundhed.dk skulle man passe på ikke at klikke på linket i beskederne.

- Der er i øjeblikket mange, som modtager Nem-sms’er fra 'sundhed.dk'. Det er ikke sundhed.dk, der står for udsendelsen af disse beskeder, så vi kan derfor ikke vide om det er phishing beskeder eller ej, skriver Sundhed.dk i en advarsel til danskerne, var den officielle udmelding.

Da det viste sig, at det blot var Nem-sms, der fejlede, blev advarslen fjernet, oplyser Sundhed.dk.

Det er ikke usædvanligt at danske mobiler rammes af falske sms-beskeder. I sommer advarede telebranchen mod et regulært SMS-angreb mod danske mobiler.