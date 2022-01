Fortnite kommer tilbage på iPhone

Et snedigt trick gør det snart muligt igen at spille hitspillet Fortnite på iPhone

Det globale spilhit Fortnite, som blev smidt på porten af Apple og Google i august 2020, har fundet en snedig vej tilbage på iPhone-platformen.

Nvidia har netop annonceret, at Fortnite vil kunne spilles via Safari-browseren på iPhone.

Teknisk sker det via GeForce Now, der er en cloud-spiltjeneste, hvor spillene streames til smartphonen i real-tid.

Lige nu har GeForce Now 1000 titler, der kan spilles, hvis man linker sin Steam-konto eller Epic Games Store til GeForce Now.

Ekspert: iPhone-brugere er klar

Spilekspert Thomas Bense vurderer overfor Ekstra Bladet, at iPhone-brugerne gerne vil spille Fortnite som streamingspil.

– “Apple har jo en enorm brugerbase og Fortnite har været savnet på iOS. Spillet er jo ikke blevet mindre populært. Det er klart at de mest ivrige Fortnite-fans har skiftet platform til PC, konsol eller android. Vi må dog ikke glemme at Fortnite også spilles af rigtig mange børn/unge og i mange familier har man en iPhone/iPad, der deles med børnene, der nu igen kan vælge at spille Fortnite,” fortæller Thomas Bense fra Pixel.tv.

Sådan får du adgang

Fortnite, som streaming-spil, kræver dog, at du ansøger om en såkaldt 'beta-adgang'. Det sker via Nvidias interesseliste.

En direkte konsekvens af, at spillet streames live til telefonen, er, at du må forvente lidt forsinkelse og en ringere billedkvalitet, end hvis der var tale om en almindelig app-installation.

Hvornår Epic Games og Nvidia er klar til at åbne Fortnite-adgangen fuldt ud for alle, er ikke oplyst på nuværende tidspunkt.

Markedet for spil på mobilen er enormt stort, hvilket også danske spiludviklere nyder godt af. Subway Surfers spilles af 100 millioner mennesker hver måned, hvilket har gjort det danske spil til det mest downloadede spil i 2021.