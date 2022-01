Gør dine børn dette skal du reagere

Fri netadgang uden forældreovervågning er virkeligheden for mange børn. Sådan spotter du, om du skal reagere på dit barns adfærd

Hvert fjerde barn har fuld adgang til computere og smartphones, men også tablets som iPad er i hænderne på de små. 22 procent har, ifølge en undersøgelse, fri adgang til en tablet.

I dag oplever mange voksne, og mere øvede netbrugere, at blive ofre for cyberkriminalitet og svindel på nettet, men børn er endnu mere sårbare og guf for de kriminelle og andre med luskede hensigter.

Tallene stammer fra en undersøgelse blandt 800 danske netbrugere. Sikkerhedsfirmaet Bitdefender står bag undersøgelsen.

Spot om du skal reagere

Forældre kan relativt let spotte, om barnet har en usund eller uhensigtsmæssig adfærd på nettet.

Hvis et barn ikke vil lade dig vide, hvem de skriver med, eller hvad de sender, kan det være et advarselstegn, lyder det fra Bitfedender.

Fylder 'skærmen' mere end samværdet med familien eller er barnet meget træt, kan dette være andre advarselslamper.

Opsæt forældrekontrol

En af mulighederne for at holde bedre styr på ungernes adfærd, er at bruge de forældrekontrolfunktioner, som flere enheder i dag har.

Med kontrolmuligheden kan der blokeres bestemte hjemmesider, eller kategorier af hjemmesider, indstilles skærmtider osv.

Eksempelvis Apple har en rigtigt god familiefunktion. Du kan læse mere min guide til skærmtid og forældrekontrol her.

Du bliver også snydt

De cyberkriminelle narrer ikke kun børn og unge. Selv voksne falder i og bliver et let bytte for de kriminelle.

Et eksempel er et opslag på Facebook, der i efteråret florerede i stor stil. Det var et falsk opslag om, at Facebook kun viser opslag fra få af ens venner - samt en guide til, hvordan man kunne ændre det.

Opslaget var et 'scam' og havde intet på sig, men mange hoppede i og delte det vidt og bredt.