Gravid mand: Nye emojis godkendt

Fra tid til anden bliver der lanceret en universel opdatering til skriftsproget på tværs af digitale enheder, som er gældende uanset om ens styresystem hedder Windows, iOS eller Android.

Og den seneste af de opdateringer er netop blevet lanceret med navnet The Unicode Standard, Version 14.0. Det skriver Unicode, som står for opdateringerne.

Opdateringen indeholder en række ændringer, som de færreste nok vil bemærke, heriblandt 838 nye karakterer, så der nu eksisterer i alt 144.697.

En ændring, lidt flere måske vil opdage, er, at der er blevet tilføjet 37 nye såkaldte emojis.

Har du manglet et smeltende ansigt til at illustrere dine følelser, er løsningen snart tilgængelig. Grafik: Emojipedia

De nye emijos omfatter blandt andet et 'smeltende ansigt', et ansigt, der gør honnør, en fuglerede med eller uden æg - og en 'gravid mand' og 'gravid person'.

Især sidstnævnte ændring vækker måske opsigt i forhold til de biologiske kriterier, der er for at blive gravid.

Flere funktioner

Ifølge Emojipedia kan der dog være flere bud på, hvorfor den nye emoji er blevet indført.

Dels har Unicode i 2019 indført en politik om i højere grad at repræsentere alle køn og hudfarver. En bestemt emoji skal derfor ikke udelukkende have tilknytning til et bestemt køn eller hudfarve.

Dels kan de nye emojis bidrage til at illustrere eksempelvis transkønnede mænd, non-binære personer eller kvinder med kort hår. Derudover kan de ifølge Emojipedia benyttes til at illustrere 'en meget fuld meget som følge af et meget stort måltid'.

Inden de nye emojis når brugernes enheder, er det op til de forskellige udbydere at lave deres egne designs på baggrund af forslagene fra Unicode. Ændringerne ventes at træde i kraft i slutningen af året eller i løbet af 2022.

Se hele listen over de nye emojis her.