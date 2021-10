HBO Max kan true Netflix - priskrig måske på vej

Relanceringen af HBO Nordic som HBO Max markerer starten på en dødskamp om streamingkunderne, der i dag er en lukrativ forretning.

-Dette er begyndelsen på kampen om det danske streamingmarked. Der er ikke plads til alle. Derfor må nogen dø. Dette bliver også det store opgør mellem gammeldags flow-tv og streaming, vurderer kulturkommentator Niels Frid-Nielsen overfor Ekstra Bladet

Den ubetinget største tjeneste er Netflix, hvor der er mange kunder at hente for HBO Max.

Hidtil har HBO i Danmark været en nichekanal, men HBO Max bliver en kanal for hele familien på linje med Netflix og Disney+, lyder det fra Niels Frid.

Priskig lurer rundt om hjørnet

Ved lanceringen har HBO Max brugt prisen som parameter. I en begrænset periode tilbydes kunderne adgang til blot 39,50 kroner om måneden. Priserne hos Netflix starter fra 79 kroner.

Der er den ‘finte’ ved HBO’s pris, at hvis du tilmelder du dig nu, gælder prisen 'resten af livet'.

Hvordan den aggressive pris vil påvirke kunderne, er noget Netflix holder skarpt øje med, vurderer eksperten.

- Hvis det lykkedes HBO Max at gøre indhug i kundedatabasen hos Netflix, tror jeg, at vi får en periode med priskrige. Mit bud er, at det ene tilbud vil overgå det andet, siger Niels Frid-Nielsen.

Forbrugerne står tilbage som vindere, hvor der er meget streaming for pengene. Taberne bliver de streamintjenester, som ikke overlever.

Mere og bedre indhold

HBO Max kommer med et stort indholdskatalog, hvor Warner Bros., HBO, DC Comics og Cartoon Network nævnes som nogle af de attraktive aftaler, som HBO har i deres stald.

Derudover mener kulturkommentator Niels Frid-Nielsen, der har dækket film- og kultur i mere end 25 år, at HBO kommer til at satse på flere egenproduktioner.

- Når indholdskabere som Søren Sveistrup, der står bag Netflix-succesen Kastanjemanden, udvikler nyt og spændende indhold, bliver der endnu et sted at afsætte indholdet. Den tjeneste som byder mest, vinder. Det gør ondt på DR, der måske ikke kan være med om de fede ting, men forbrugerne får glæde af, at deres tjeneste vil indeholde mere og bedre indhold, slutter Niels Frid.

En af de første helt nye satsninger fra HBO Max er serien ‘Kamikaze’, der kommer i november. Kamikaze er en dansk produceret serie, hvor blandt andet Anders Matthesen ses på rollelisten.

Hvorfor er vi danskere vilde med streaming?