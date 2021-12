Her er årets mest populære Google-søgninger

Hvad vi taster ind i søgemaskinerne afspejler i høj grad vores interesser og tidens trends. Google er nu klar med deres årlige opgørelse over, hvad danskerne var opslugt af.

I år lå 'EM' som det mest populære emne, mens 'Christian Eriksen' placerede sig som nummer tre.

Eriksen har reference til EM, da det jo var under Danmarks kamp mod Finland, at han faldt om i Parken, hvilket trak mange søgninger og stor medieinteresse.

Det er ikke kun i Danmark, at Christian Eriksen er på listen over de mest googlede ord. Ifølge det franske nyhedsbureau AFP, er Eriksen også nummer tre på listen i Storbritannien.

Coronaen spøger stadig

På trendhitlisten for 2020 var 'Coronavirus' det mest populære ord, men top-10 indeholdt også 'Coronatest', 'Mundbind' og 'Håndsprit'.

I 2021 gjorde coronapandemien sig også gældende. Her ser vi ordene 'Coronatest', 'Vaccinationskalender' og 'coronapas'.

Google-søgninger bruges ofte som primær kilde til information, hvilket stiller krav til, at indholdet i søgningerne er troværdige. Google har i den forbindelse annonceret en funktion, hvor brugerne advares, hvis søgeresultaterne er utroværdige.

- 'Vi har muligvis lært at leve med virussen, men alligevel kommer vi jo ikke udenom at skulle forholde os til det hele tiden. Det er stadig ‘talk of the town’ hos danskerne, og det aflæses direkte i søgeaktiviteten. Ligesom heldigvis de mere opløftende begivenheder som folkefesten i sommer. Samlet taler vi milliarder af søgninger, og derfor er listerne en rigtig god strømpil på året der gik“, siger kommunikationschef for Google i Danmark, Jesper Vangkilde i en pressemeddelelse.

Spørgsmål til Google

Søgninger i dag er ikke kun søgeord, men også direkte 'spørgsmål til Google'.

Her er det tydeligt, at kommunalvalget i november spillede ind. Det flest danskere spurgte Google om var nemlig, hvem de skulle stemme på.

I spørgsmålene ses også at pandemien, fylder meget i vores hverdag.

Rigtigt mange danskere har hen over året spurgt: 'Hvornår er der pressemøde i dag?' eller 'Hvor længe gælder en kviktest'. Faktisk er fire ud af de fem øverste pladser coronarelateret.

Hvem skal jeg stemme på? Hvornår er der pressemøde i dag? Hvornår kan jeg blive vaccineret? Hvor længe gælder en kviktest? Hvad åbner 1. marts?

Skudeepisoden i westernfilm fyldte meget

Ser vi på de udenlandske personer, som danskerne søgte mest på, var det Alec Baldwin, der trak opmærksomheden.

Det skyldes den skudepisode han var involveret i på filmsettet for westernfilmen ”Rust”. En film han skulle spille hovedrollen i.

På anden- og tredjepladsen over udenlandske personer finder vi henholdsvis Joe Biden og den britiske Prins Philip, der døde i april.

YouTuberen Albert Dyrlund, der døde under tragiske omstændigheder, var den mest søgte på listen over personer vi sagde farvel til.