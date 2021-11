Her er de falske black friday priser

Sund skepsis overfor black friday er helt på sin plads. Hvis ikke priserne er forkert annonceret, så opleves de givet vis forvirrende.

Elgiganten er leverandør af et eksempel på prisforvirring, der dog ikke er ulovlig - blot uoverskueligt.

En computer har inden for kort tid kostet både 4.999, 5.999 og 9.499 kroner. Mange vil spørge sig selv, hvad den reelle besparelse er.

Mange danskere tror aldrig på tilbud under black Friday, viser en undersøgelse som YouGov har foretaget for Pricerunner. I gennemsnit svarer 45 procent, at de stiller sig mere end skeptiske overfor tilbudspriserne.

6 ud af 10 varer steg i pris

Intet mindre end 6 ud af 10 varer er steget i pris inden black friday, viser en netop offentliggjort analyse fra Pricerunner på basis af 36.000 varer, som er faldet mindst 10 procent i pris.

Det er således helt normalt, at varerne sættes op hen over efteråret for at kunne blive solgt ’billigere’ i tilbudsperioderne black week og black friday.

- ’Nogle butikker forsøger at fremstille deres udsalgspriser som bedre, end de rent faktisk er. De sætter prisen op på en lang række produkter for så at sænke dem igen og give forbrugerne indtryk af, at de går glip af et ekstra godt tilbud, hvis de ikke slår til. Vi ser det i større udstrækning end tidligere, og det er trist, fordi det forværrer danskernes tillid til landets butikker,’ siger Katrine Barslev, forbrugeranalytiker i Pricerunner.

Gulve, maling og boligtilbehør er nogle af de kategorier, hvor der fifles mest med priserne. Elektronik-kategorien, som altid er et black friday-hit, er også ramt af metoden.

- ’Mere end hver femte tilbud på næsten alle elektroniske varer er et falskt tilbud. Det vil sige, at prisen er sat op i løbet af efteråret for så at være sat ned igen op til black friday’, fortæller Karine Barslev til Ekstra Bladet.

Prut om prisen – det virker overraskende tit

Du behøver ikke vente til black friday, hvis du jagter et godt tilbud. Du kan ofte med held spørge om en bedre pris i butikkerne eller på serviceydelser som bank og forsikring.

Det lykkedes for 72 procent af de forbrugere, som prutter om priserne, at få nedslag eller bedre ydelse, når de spurgte. Det viste en undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra efteråret 2020.

Du kan med held prutte om prisen i følgende kategorier:

Hårde hvidevarer

Bank

Forsikringer

Biler

Håndværkerydelser

Tandlæge

Det er altid godt at holde en positiv tone, når du forhandler priser. Du kan få inspiration til at prutte om prisen her.