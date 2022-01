Ikea sætter prisen op på attraktiv højttaler

Ved udgangen af 2021 meddelte Ikea, at varerne globalt ville stige med cirka ni procent i gennemsnit.

Prisstigningerne har netop ramt en højttaler, som hidtil var et interessant køb for dem, der ønskede at bygge et multiroomsystem til musik og podcasts, baseret på Ikeas lydprodukter.

Højttaleren Symfonisk, modellen der er kendt som 'hyldehøjttaleren', er steget med hele 25 procent. Prisen er gået fra 799 til 999 kroner.

Kan du se forskel. Den gamle højttaler til venstre. Den nye, anden generation, ses til højre (Foto: Ikea / Ekstra Bladet)

Ny model til en højere pris

Selvom prisstigningen kommer som følge af, at dette nu er anden generation af produktet, så kommer vi ikke uden om, at ændringerne er minimale og noget kun kendere vil lægge mærke til.

Knapperne på fronten har fået et facelift

Standbyforbruget er faldet fra 5,5 til 2,15 watt

Længere strømkabel

Nyt og hurtigere chipset og mere RAM

Den gamle spiller fremragende

Jeg har testet den udgave af hyldehøjttaleren, der netop er udgået, og jeg har mere end svært ved at se gevinsten i ændringerne og prisstigningen.

Det skulle da lige være standbyforbruget, men selvom elpriserne er på himmelflugt, så er det stadig håndører, vi taler om, at der kan spares.

Faktum er, at den foregående model, til prisen, spillede temmelig overbevisende. Det gør den nye sikkert også, men nu til en højere pris.

Ærgerlig stigning

Samarbejdet om streaminghøjttalere mellem Ikea og techvirksomheden Sonos, har hidtil gjort, at de normalt forholdsvis dyre Sonos-højttalere, er blevet tilgængelig for langt flere.

Når prisen sættes op, ny model eller ej, så bliver produktet desværre bare mindre interessant for den brede målgruppe.

Ikea har for kort tid siden lanceret en ny udgave af bordlampe-højttaleren. Denne koster fortsat 1.699 kroner som forgængeren.

Ikea er i gang med at sprede sig til flere teknologiområder. Udover smartpærer og sensorer så Ikea også en linje med gamingprodukter.