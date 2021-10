iPhone 13 Pro gentager sig selv

ANMELDELSE: Apple har glemt at ryste posen. iPhone 13 Pro er en gentagelse, der mangler nyhedsvitaminer

Du skal ikke opgradere til iPhone 13 Pro eller iPhone 13 Pro Max, hvis du har en iPhone 12 Pro - måske heller ikke hvis du har en velfungerende iPhone 11 Pro.

Den nye iPhone, der koster på den trælse side af 8.000 kroner, er mere eller mindre en gentagelse af sidste års tilsvarende model. Apple mangler at ryste posen. Men hvorfor gøre det, når man allerede har en succes, der kan gentages?

Naturligvis er der nyheder, bare ikke så mange.

Her er nyhederne:

Batteriet har mere kapacitet, men du skal stadig oplade hver dag, hvis du bruger telefonen meget.

Ny skærm med 120 Hz-teknologi giver dobbelt så flydende skærmgrafik, men det er næsten umuligt at se forskel på en tidligere promodel og den nye. Måske fordi Apple i forvejen er ret overlegen på skærmteknologi?

Kameraet har fået en overhaling - måske den største gevinst ved de nye modeller.

Kameraet er et kæmpehit

iPhone har altid været nummer ét på point-and-shoot. Du har ikke fået de teknisk set bedste billeder fra en iPhone, men i her-og-nu-situationer, har resultatet altid været rigtigt fint.

I år er en undtagelse. iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max har netop nu, ifølge kameratestsitet DxOMark, det bedste kamera blandt de telefoner vi primært køber i Danmark.

Det er da også en gigantisk kameraklods vi finder på bagsiden, men klodsen leverer varen - også når mørket udfordrer kvaliteten.

Kameraet har 3x optisk zoom mod 2x sidste år og så får du automatisk makrotilstand, hvor du kan gå helt tæt på motivet - ned til 2 centimeter - uden at skulle fumle i indstillingerne.

Køber du en iPhone 13 Pro eller 13 Pro Max får du således et mobilkamera i verdensklasse, som alle kan betjene.

Du kan se en række billeder jeg har taget med iPhone 13 Pro via dette link.

Billedet er taget med iPhone 13 Pro

Alle iPhone 13-modeller yder ens Hele iPhone 13-serien er baseret på den nyeste processor A15 Bionic, Apple skriver, at processoren er op til 50 procent hurtigere til grafikhåndtering end nogen anden smartphone. Der er således ydelse nok til enhver opgave, du måtte give telefonen nu og langt ind i fremtiden.



Skal du købe iPhone 13 Pro Max?

Skærmstørrelsen og din pengepung er det eneste, der afgør, om du skal købe maxmodellen. Udover skærmstørrelsen og batterikapaciteten er pro-telefonerne ens, men det er prisen ikke.

Prisen på iPhone 13 Pro starter over 8.500 kroner mens iPhone 13 Pro Max er endnu dyrere.

iPhone 12 Pro Max er virkelig en kæmpe basse. Tjek den ud i en forretning inden du køber.

Det siger kameraeksperterne Kameraet i iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max er blandt de allerbedste mobilkameraer netop nu. Scoren i en eksperttest er 137, hvilket overgås af modeller fra Huawei og Xiaomi, der kun er lidt udbredte her i landet. iPhone 12 Pro (2020) fik 128 point i samme test. I år er kameraet i iPhone 13 Mni på højde med kameraet i iPhone 12 Pro Max, ifølge DxOMark.

Dommen: Nyhederne mangler

Kameraopgraderingen bliver du virkelig glad for, men det er så også det. De andre nyheder er mindre vigtige - særligt hvis du i dag har en velfungerende iPhone.

Jeg synes, at iPhone 13 Pro er fattig på vitaminer, men jeg er sikker på, at telefonen vil gøre dig glad, uanset hvilken mobil du havde før. Vi kommer nemlig ikke uden om, at dette er en af de vildeste smartphones på markedet netop nu.

Selvom iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max virkelig er godt skruet sammen, kommer jeg ikke højere end 5 ud af 6 stjerner.

Hvis du vil dybere ind i testen af iPhone 13 Pro, så læs min uddybende anmeldelse her.