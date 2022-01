iPhone-browsere lækker dine oplysninger

Når du besøger hjemmesider på din iPhone, iPad eller Mac-computer, risikerer du, at ejere af siderne kan aflure hvilke sider du ellers har besøgt. Den såkaldte browserhistorik kan nemlig fiskes ud af browseren.

Desuden lækkes også oplysninger om brugernavne til dine Google-konti.

Åbner for misbrug

Konkret betyder det, at nogle hjemmesider, særligt dem med urent mel i posen, kan fiske en del relativt personlige oplysninger om dig, uden du som bruger kan se det.

Når ens Google ID kan udtrækkes, kan dette (mis)bruges til at finde personlige informationer. Hvis din adgangskode tilmed er dårlig, kan den gættes af automatiske systemer. Dermed er din konto reelt hacket.

Rammer meget bredt

Hullet rammer brugere af iPhone, iPad og Mac, men ikke kun når brugerne specifikt åbner Safari-browseren

Motoren i Safari hedder WebKit. Denne er også grundstenen, når man bruger Mail (Apples mailprogram), App Store og mange andre apps på platformene.

Fejlen i WebKit har derfor også ramt browsere som Google Chrome og Microsoft Edge på iOS 15 og iPadOS 15, da disse også er baseret på WebKit.

Vent på en opdatering

Man kan ikke selv gøre noget for at beskytte sig mod fejlen. I stedet må man afvente en opdatering fra Apple.

Apple skal opdatere de fulde softwarepakker til iOS 15, iPadOS 15 og macOS Monterey, før hullet er lukket. Hvornår dette sker, vides ikke.

Apple har ikke selv kommenteret på fejlen, der i dag omtales på de fleste techmedier.

Et godt råd er, altid at bevæge sig rundt på nettet med omtanke og sund fornuft. Mange falder f.eks. for 'konkurrencer' som reelt bare stjæler dit telefonnummer. Læs mere om dette her.