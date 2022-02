Klikker du her skal du selv betale

Et svindelnummer, hvor du i en mail eller SMS bliver bedt om at indbetale en restporto for at pakken udleveret, kan blive rigtigt dyrt. Det slår en afgørelse fra Det finansielle ankenævn fast.

To forbrugere havde indbragt en sag for nævnet, fordi de blev franarret henholdsvis 8.600 og 13.400 kroner. De havde trykket på linket i en falsk besked og godkendt betalingen via NemID.

Skulle have reageret

Det finansielle ankenævn har afgjort, at forbrugerne selv hæfter for 8.000 kroner af misbruget.

Forbrugerne burde have nærlæst og reageret på teksten i NemID-appen. Her fremgik det, hvilket beløb der blev overført samt navnet på modtageren.

- 'Hvis du godkender beløbet i blinde og dermed muliggør, at dit betalingskort bliver misbrugt, risikerer du at hæfte for en stor del af beløbet selv,' siger kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann i en pressemeddelelse.

Svindlerne er overalt, hvor der er penge. Tidligere har vi fortalt om apps, der stjæler dine bankoplysninger, men vi har også givet tips til trusler, der kan ramme din telefon.

Hver anden dansker har været udsat for IT-kriminalitet inden for de seneste to år, forlød det i en undersøgelse fra sidste år.