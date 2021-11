Lad dig ikke lokke af dette mobilabonnement

Der skal ikke mange kliks til på nettet for at finde ud af, at 99 kroner om måneden for en fri data-pakke hos Alka Mobil ikke er særligt interessant. Pakken, der netop er lanceret, udråbes allerede som 'ultimativ' og 'et abonnement danskerne aldrig har set før'.

Abonnementet kræver, at man er medlem af en 'godkendt' fagforening eller kunde hos forsikringsselskabet Alka. Det plumrer billedet og gør det MEGET besværligt at beregne, om det pågældende abonnement er et godt tilbud.

Fri data-pakken kan udelukkende anvendes inden for Danmarks grænser. Skal du bruge telefonen på en juleshoppingtur til Paris eller Flensborg, er prisen i stedet 129 kroner om måneden.

Derfor har du ikke brug for 'fri data'

Kun de færreste har reelt brug for en ubegrænset datamængde i mobilabonnementet. Det viser tal fra Telestatistik, som Erhvervsstyrelsen står bag.

Ifølge Telestatistik brugte den gennemsnitlige danske mobilkunde 14,4 GB data om måneden i andet halvår 2020. Selvom vi fremskriver tallene, kommer ikke ret mange kunder i nærheden af at have brug for en ubegrænset datamængde.

Tjek disse bedre alternativer

Inden du kaster dig over lokkemaden fra Alka Mobil, skal du tjekke priserne hos konkurrenterne. Den mest aggressive er Oister, der har en mobilpakke med 100 GB data til 99 kroner om måneden.

På følgende to punkter trumfer Oister tilbuddet fra Alka:

Datatrafik i EU er inkluderet

Du skal ikke være medlem af en særlig klub eller forening

Oister har godt nok ikke fri data i pakken, men 100 GB er, med tallene fra Telestatistik in mente, reelt fri data for langt de fleste.

Tjek også denne guide med 3 genveje til et billigt mobilabonnement.

Det er normalt med kampagner, der skal lokke kunder i butikkerne hos teleselskaberne. Det ser vi lige nu hos blandt andet CBB Mobil og Call Me.

Begge teleselskaber kører lige nu en kampagne med fri tale / fri data for 89 kroner om måneden de første tre måneder. Herefter 179 kroner. Da abonnementet er uden binding, kan du jo bare stikke af, når prisen stiger.