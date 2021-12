Letvægts Windows-computer er fyldt med reklamer

ANMELDELSE: Kunne jeg slippe for alle reklamerne, ville HP Pavilion Aero 13 være et virkeligt skarpt computerkøb

Vægten er det tungeste argument for at købe HP Pavilion Aero 13. Det er en 13-tommer laptop med Windows 11.

Først tænkte jeg 'hov den føles da billig'. Dernæst måtte jeg erkende, at dens kabinet er ret cool fordi magnesium-konstruktion giver et udtryk, som minder om aluminium - blot lettere. Jeg læste efterfølgende at magnesium vejer 33 procent mindre end aluminium.

Nogle af computerens øvrige dele er skabt af genbrugsmaterialer, om end du dog ikke kan smide maskinen i kompostbunken, når den er udtjent.

Jeg synes, det er et stort plus, at nogle producenter tænker genbrug og miljø allerede i designfasen. Hør min podcastepisode om emnet her.

Irriterende reklameprogrammer

HP Pavilion Aero 13 kører Windows 11. Du får således her en fremtidssikret maskine. Du skal dog forberede dig på, at maskinen i begyndelsen er vildt irriterede.

Det viser sig nemlig, at HP har plastret brugerfladen til med 'reklameprogrammer', hvilket jeg virkelig finder provokerende, da jeg jo ikke har fået en billigere computer ud af firmaernes kommercielle aftaler.

Her er et udvalg:

Spotify

Disney+

Prime Video

Tiktok

Instagram

Facebook

Dertil kommer Microsofts egne programmer som Office, herunder Word og Excel samt McAfees konstante påmindelser om at købe et abonnement.

HP Pavilion Aero 13 (Foto: HP)

Ingen gratis omgang

Nu kunne man jo tro, at der medfulgte en gratis prøveperiode til Spotify eller Disney+, nu hvor de 'reklamerer' direkte i propgramlisten, men nej! Der er INGEN gratis omgang. Du må til lommerne.

Jeg kan ikke holde ud, at man betaler mange penge for en computer, hvorefter køberen skal slås med at fjerne en masse uønsket software - også kendt som bloatware.

Det er simpelthen ikke i orden, men desværre er det en udbredt praksis.

Er det en god computer?

Ja! Når du skraber den irriterede software væk, så er det!

Det er en lille fin allround-maskine, der er fantastisk til helt almindelige opgaver i Word, Excel, Powerpoint, mail, onlinemøder samt naturligvis brugen af internet.

Skærmkvaliteten er fin til prisen, hvor en antirefleksbehandling gør, at lys og spejlinger ikke generer ret meget.

Tasterne er lidt bløde men præcise og dermed gode at skrive på.

B&O har tunet lyden. Det er dog ikke noget jeg synes er en kvalitet, da det mest er diskant og høj mellemtone, at højttalerne gengiver.

Ikke imponerende på ydeevnen

Computeren er baseret på processoren AMD Ryzen 7 5800U, som er en okay men ikke en imponerende motor.

AMD-processoren lider af den samme 'sygdom' som Intels processorer; den bliver rigtig varm rigtigt hurtigt. Det betyder, at blot du åbner Ekstra Bladet i Chrome-browseren, så stiger driftstemperaturen til 50-65 grader. Herefter starter blæseren for at køle hardwaren ned, hvilket støjer.

Til sammenligning vil en Apple-computer med den nye M-processorserie have en temperatur omkring 30 grader. M-serien er en helt ny måde at tænke processorer på, som Intel og AMD endnu ikke er nået til.

Du kan læse mere om fremtidens processorserie her.

Konklusion: God til prisen, men...

HP Pavilion Aero 13 koster omkring 5.600 kroner. Det er en skarp pris for en ret fornuftig Windows-laptop i en fin kvalitet.

Når du har renset maskinen for reklamesoftwaren, bliver det hurtigt hjemmets to-go-computer eller en fin maskine på studiet, som fortjener 4 stjerner.

