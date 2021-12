Lille iPhone mister fodfæstet

Tilbage i oktober var iPhone 13 Mini på toppen af salgshitlisterne hos teleselskaberne. I november mistede telefonen fodfæstet og er nu kun i top-10 hos to selskaber. Det viser opgørelser, som MereMobil.dk har indsamlet.

Apple har dog stadig gang i salget af minitelefoner, da forgængeren iPhone 12 Mini er på top-10 hos tre ud af fire teleselskaber.

Det er naturligt, at der er stor interesse for iPhone 12 Mini, da den er omkring 1.400 billigere end den nyeste model. Og selvom der kun er 64 GB lagerplads til den pris, er iPhone 12 Mini stadig et godt køb.

De tre øvrige modeller i iPhone 13-serien holder stadig stand som bestsellere.

Et overraskede flip

På opgørelsen over november-salget ses også en overraskelse. Samsung Galaxy Z Flip3 er nemlig blandt de bedst sælgende telefoner hos YouSee. Uden abonnement er prisen omkring 7.000 kroner for det, som er en topmoderne klaptelefon med foldbar skærmteknologi.

Samsung Galaxy S21 sælger forsat fint og Galaxy S21 Ultra er på toplisterne ved Telia og 3.

Samsung-mobil er blevet bedre

Galaxy S21 har snart et år på bagen, men er over tid blevet et bedre og bedre køb. Det er sket fordi telefonen løbende, via softwareopdateringer, har fået rettet nogle børnesygdomme samtidigt med, at mobilen er faldet i pris.

Ved lanceringen i februar 2021 var dagsprisen omkring 6.400 kroner, men i dag kan Samsung Galaxy S21 erhverves for cirka 5.500 kroner uden abonnement.

Du kan læse min test af Galaxy S21 her.