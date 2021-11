Lyden af nutiden i designet fra fortiden koster kassen

Retro-style med moderne streamingmuligheder koster kassen, men for designelskere er den alle pengene værd

Beosound Level minder om en klassisk transistorradio. Det retro-inspirerede design kan altså bare noget. Næsten uanset, hvor du placerer Beosound Level, ser den fantastisk ud.

Vægten er 3,3 kilo. Det er med til at understrege den samlede produktkvalitet, men til omkring 10.000 kroner forventer jeg også noget andet end plastik.

Trædelen er udført i eg og rammen er i aluminium.

Bygget til fremtiden

B&O har gjort det let for kunderne at udskifte batteriet og inde i produktet er der ekstra fysisk plads til eventuelle opgraderinger af hardwaren, som måtte komme i en fjern fremtid.

Hverken processorkraft eller hukommelse udnyttes fuld ud på nuværende tidspunkt. Dermed kan Beosound Level være med på softwareopdateringer mange år frem, lyder det fra firmaet.

Skulle der over tid komme en anden streamingteknologi, hvor det nuværende chipset ikke kan følge med, er det muligt at udskifte streamingmodulet. Det er ret snedigt tænkt.

B&O har ikke meldt ud, om de vil servicere Level med software eller hardwarekomponeneter om eksempelvis 10 år, men højttaleren er tydeligvis bygget til langtidsbrug.

Et lydkompromis til 10.000 kroner

...lyder Beosound Level som en højttaler til 10.000 kroner? Spørgsmålet kom på SMS, da jeg lagde Beosound Level op på Instagram.

Mit svar er: Nej! Det gør den ikke. Det lyder godt, lyden har god fylde og musikken er ikke mudret at lytte til, men hvis du virkelig skal have ”lyd” for 10.000 kroner, skal du besøge en specialforretning.

En streaminghøjttaler er og bliver et kompromis. Alene det at alle musikkens detaljer skal presses ud af én højttaler, er et problem for lyden.

Som en hyggelig højttaler i køkkenet eller på kontoret, er Level perfekt.

Lyden skal se godt ud

Jeg tror, at køberne af Beosound Level går op i designkvalitet og at de køber noget, som udtryksmæssigt kan underbygge deres stil.

Lyden skal være i orden, men jeg tror, at den er sekundær.

Bare fordi der står Bang & Olufsen på kassen, er det ikke ensbetydende med fremragende lyd, Læs min test af streaminghøjttaleren Beosound Emerge, der fejlede på lydkvaliteten.

Dommen: Fed for designelskere

Jeg giver ikke ved dørene blot fordi en dansk virksomhed, producerer en streaminghøjttaler, men jeg må sige, at Bang & Olufsen med Beosound Level rammer plet - på udtrykket.

Jeg er VILD med designet og lyden rammer også noget i mig, men spiller du rigtigt højt, er Beosound Level ikke det mest vellydende.

Det er et stort plus, at du kan høre musik trådløst, så du ikke er afhængig af en ledning.

Designet smager af fortiden, indmaden af nutiden og lyden smager som en sovs, der mangler lidt salt - særligt i forhold til prisen.

