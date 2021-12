Næste år kommer der turbo på din telefon

I 2022 bliver 5G-dækning på smartphonen mainstream. Det sker i takt med, at teleselskaberne begynder at anvende de såkaldte 3,5 GHz-frekvenser.

Selvom mange, især kunder på TDC's mobilnet, allerede i dag har telefonens 5G-symbol tændt, giver det ikke den store forskel, da 5G i denne form, stort set kan det samme som 4G.

De svimlende hurtige hastigheder, som skåltalerne tidligere har lovet er således udeblevet.

Vigtig auktion blev forsinket

Når TDC's mobilnet ikke allerede i 2021 kunne levere høje 5G-hastigheder, selvom nettet er landsdækkende, hænger det sammen med forsinkelser.

Auktionen, der giver teleselskaberne lov til at benytte det attraktive frekvensområde, trak nemlig i langdrag. Oprindelig skulle den været afholdt i efteråret 2020, men blev reelt først gennemført i marts 2021.

Konsekvensen har været, at danske mobilkunder med 5G-symbol på telefonen ikke fik noget særligt ud af 5G-nettet.

Nu sker det langt om længe

I 2021 kom så endelig auktionen over licenserne til 3,5 GHz. Med dette helt nye frekvensbånd starter teleselskaberne på en frisk, hvor hele frekvensbåndet kun bruges til 5G.

Dermed kan 3, Telia, Telenor og TDC for alvor komme op på 5G-vognen – og nu begynder der virkelig at komme fart over feltet.

2022 bliver således 5G året, hvor teleselskaberne vil udrulle 5G på 3,5 GHz til store dele af Danmark. Du kan læse en mere detaljeret gennemgang her.

Så hurtigt bliver 5G

Allerede nu kan man enkelte steder i Danmark se resultatet af, at teleselskaberne er begyndt at implementere det nye frekvensområde.



Vi har lavet en dugfrisk test af teleselskabet 3s 5G udstyr i Aarhus forstaden Brabrand. Testen viser, at vi kunne trække over 800 Mbit/s. Altså langt højere hastighed end mange har på deres kabelforbindelse i hjemmet.

For at kunne bruge 5G, skal du have en 5G-klar telefon, et abonnement der åbner for 5G samt et teleselskab med et 5G-mobilnet.

Med 5G-udbygningerne vil mange danskere få mulighed for at køre hjemmets internetforbindelse med en 5G-router. Her kan du læse min test af, hvordan 5G-bredbånd fungerer i praksis.