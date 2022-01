Netflix er kongen i Danmark - slår TV 2 og DR

Netflix er toneangivende på streamingmarkedet. Det viser den første officielle måling af streamingforbruget i Danmark fra analysefirmaet Nielsen.

Danskerne har et dagligt forbrug af Netflix på 12 minutter.

På ugebasis bliver der konsumeret 86 minutters serier og film på Netflix, skriver nichesitet Flatpanels.

DR TV ses i næsten lige så mange minutter som Netflix, hvilket rækker til en andenplads.

Ekspert: I dag er det Netflix der lægger gaderne øde

En af årsagerne til, at Netflix overhaler DR TV, skal findes i udvalget af dansk og internationalt drama, vurderer en ekspert.

- I gamle dage lagde de store DR-dramaserier klokken 20 søndag aften gaderne øde. I dag er det blandt andet 'Kastanjemanden', som trækker folk til skærmene, og de er tilmed klar til at betale for det. Netflix har tilpasset sig den danske smag, og det er i dag mere attraktivt for de danske serie- og manuskriptforfattere at sælge deres idéer til Netflix frem for DR, fortæller kulturkommentator og forfatter Niels Frid Nielsen til Ekstra Bladet.

TV 2 er bagud

Selvom TV 2 i sendefladen bruger meget tid på at reklamere for TV 2 Play, blev det kun til en fjerdeplads. YouSees streaming-app formåede at overhale den kraftigt profilerede TV 2-tjeneste.

- Den store chance for TV 2 Play er sporten. TV 2 skal tilkøbe sig de bedste rettigheder og stjæle de bedste værter fra konkurrenterne, slutter Niels Frid.

Nye aktører klarer sig godt

Selvom HBO Max først åbnede i Danmark i oktober 2021, har tjenesten formået at komme i top 10 med 29 minutters forbrug om ugen. Det er tæt på Disney+, hvor danskerne kigger med i 32 minutter om ugen.

De seneste otte-ti år har adfærden hos medieforbrugerne ændret sig drastisk, hvor cirka hver fjerde husstand ikke har en gammeldags tv-pakke.

Adfærdsændringen har fået TV 2, DR, Nent og Discovery Networks til at bestille en udvidet tv-analyse hos Nielsen. Målingerne begyndte 3. januar 2022.

Den store udbredelse af streaming er for nogle danskere blevet til en skjult strømsluger. Se her, hvor meget det koster på elregningen af streame.