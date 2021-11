Nu bliver det endnu sværere

Du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du vil have fat i den eftertragtede PS5

Selvom det nærmest allerede nu er umuligt at købe en Playstation 5 herhjemme, så ser det ud til, at det bliver endnu sværere at købe den populære spilkonsol.

Mangel på komponenter og logistiske udfordringer forbundet med corona volder nemlig Sony problemer.

Den japanske gigant regner derfor med, at produktionen af PS5'en de kommende måneder bliver lavere end målsætningen.

Det fortæller kilder til Bloomberg News.

Playstation 5 blev sat til salg tilbage i november sidste år, og sidenhen har forbrugere haft store problemer med at få fat i spilkonsollen, da produktion siden udgivelsen ikke har kunnet følge den store efterspørgsel.

Foto: Sony/Ritzau Scanpix

Herhjemme oplever butikkerne også stor efterspørgsel på PS5'eren. Salling Group fik for nyligt solgt et parti af konsollen på bare en enkelt dag.

– Leveringssituationen er fortsat usikker. Derfor kan vi desværre ikke spå om, hvornår vi får flere og ej heller hvor mange. Det ændrer sig løbende, men arbejder vi hele tiden benhårdt på at få endnu flere hjem, sagde Jacob Krogsgaard Nielsen, presseansvarlig i Salling Group, til Ekstra Bladet for en måned siden.

Sony har endnu ikke kommenteret på Bloombergs oplysninger.

Hvis du drømmer om at få fat i en Playstation 5 til jul, så læs her, hvad du kan gøre (+).