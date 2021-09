Nu stiger priserne igen igen

Fra årsskiftet hæver YouSee igen priserne for tv. Priserne stiger med mellem 10 og 40 kroner om måneden. Det bekræfter YouSee overfor Ekstra Bladet.

Utilfredse kunder på YouSees Facebook-side lader til at "slå i en dyne", når de ytrer deres utilfredshed med prisstigningerne.

Blandt de ellers høflige svar fra kundeserviceteamet, der må været hårdt prøvet, er den typiske besvarelse til kunderne, at de vil modtage mere information i et kommende brev.

Direktør i YouSee, Christian Morgan, kommer med det samme svar, da Ekstra Bladet spurgte til sagen.

- Alle vores kunder vil modtage brev eller mail med information om, hvad netop deres tv-pakke stiger. Informationen sendes ud i oktober og november.

YouSee: Prisen på rettighederne stiger

Årsagen til de forhøjede priser er, at rettighederne til kanalerne er steget fra tv-stationernes side, forklarer YouSee. Særligt sport er hårdt ramt. En række sportsbegivenheder er steget med flere hundrede procent.

- Når vi forhandler aftaler på plads med indholdsudbydere, er vi meget bevidste om, at vi forhandler på vegne af vores kunder og gør alt, hvad vi kan, for at sikre en god balance mellem omkostninger og det bedste indhold, fortæller YouSee direktøren.

Du kan læse mere om prisudviklingen på sport her.

Mindre indhold til højere pris

YouSee har tidligere været i stormvejr, da Discoverys kanaler blev fjernet, hvilket har været med til at koste YouSee over en kvart million kunder, skriver B.T.

Digital analytiker Claus Bülow Christensen fra Copenhagen Future Tv Conference forudser, over for B.T., at endnu en kundeflugt er sigte.

En del af den seneste udvikling er desuden, at en række fordele er fjernet fra YouSees eget fordelsprogram, der ellers skulle skabe loyale kunder.

Hos Telmore er bogtjenesten Bookmate tilmed droppet i det populære Telmore Play abonnement og erstattet med en anden bogtjeneste.

Selv ude om det

YouSee har kun sig selv at takke for kundeflugten, siger en teleanalytiker.

- Man udviser skræmmende ringe forståelse for kunderne. Prisstigningerne kommer samtidig med, at YouSee ad flere omgange har forringet produktet, lyder det fra John Strand, Strand Consult, ifølge B.T.

Hos Forbrugerrådet Tænk mener cheføkonom Martin Salamon, at YouSee udnytter, at mange kunder ikke kan overskue at opsige deres tv-pakker og derfor bliver hængende.

Vil helst undgå prisstigninger

YouSees direktør er ikke selv vild med prisstigninger, fortæller han.

- Vi vil helst undgå prisstigninger, og derfor arbejder vi kontinuerligt på at effektivere og simplificere vores forretning og vores produkter samt sikre mere valgfrihed til vores kunder, slutter Christian Morgan.