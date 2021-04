Ny iOS: Derfor skal du opdatere nu

Hvis du har haft problemer med at låse din telefon op med ansigtsgenkendelse iført mundbind, så skal du læse med her

Apples nye opdatering, iOS 14.5, til iPhones er ude.

Her får du et overblik over nogle af nyhederne i iOS 14.5:

Lås op med mundbind

Det var smart, da man i sin tid kunne låse telefonen op via ansigsgenkendelse, men på det tidspunkt var der nok ikke mange, der regnede med, at mundbind ville blive en del af hverdagen.

Og det bliver hurtigt et problem, når funktionen afhænger af, at den kan scanne hele dit ansigt.

I den nye opdatering er det muligt at låse din iPhone op, når du har ansigtsmaske på, hvis du også ejer et Apple Watch.

Dog gælder det kun for iPhone X eller nyere modeller samt Apple Watch Series 3 eller nyere.

Sæt en stopper for tracking

En ny funktion gør det muligt for dig at tage kontrol over, hvilke apps der må spore din aktivitet.

Du kan derfor kontrollere, hvilke apps og websteder, der må tracke dig til reklameformål eller dele oplysninger med datamæglere.

Find tabte genstande

Man kan finde sine tabte genstande, hvis man har placeret brikken 'Airtags' på dem. Det kan for eksempel være vigtige genstande som nøgler, pung eller en rygsæk.

Funktionen hjælper dig så med at sende dig i retning af din tabte genstand.

Opdatering til Apple Music

I den nye opdatering kan sangtekster deles via beskeder, i Facebook-beskeder eller Instagram-stories, og så kan abonneneter afspille uddraget uden at forlade samtalen.

Der er også hitlister, der viser, hvad der er populært i over 100 forskellige byer i verden.

Nye spilmuligheder

I den nye opdatering kan man tage sine konsol-controllere i brug.

Det gælder trådløse controllere til Xbox Series X/S og Playstation 5.

Der er også andre opdateringer, som flere emojis. opdatering til Podcast-appen og forbedringer til 5G og Siris funkioner.