Ny lavpris-iPhone er klar i marts

Du skal sætte kryds i kalenderen ved tirsdag den 8. marts, hvis du drømmer om en ny iPhone.

På den dato vil Apple, ifølge techreporter Mark Gurman fra erhversmediet Bloomberg, præsentere en ny iPhone SE, der er Apples lavpris-smartphone.

Apple har endnu ikke udsendt invitationer til eventen, eller bekræftet oplysningerne, men det er ikke første gang vi hører på vandrørene, at Apple planlægger en forårslancering af nye produkter.

Interessant pris for mange

Den seneste iPhone SE har efterhånden to år på bagen, men er selv i den nuværende udgave interessant for mange; dem som vil have en stabil telefon uden for meget 'snask' og hvor prisen er god.

Da iPhone SE lancerede i 2020 var prisen 3.699 kroner. Dagsprisen kan du se herunder og du kan læse anmeldelse af iPhone SE her.

Det vil være sandsynligt, at 2022-modellen vil ligge i det samme prisleje.

Forventningerne til iPhone SE 2022 er, at den vil komme med 5G-mulighed, forbedret kamera og A15-chipset. Dermed vil telefonen få samme motor, som iPhone 13-serien, hvis rygterne holder stik.

Opdateret iPad

Samtidigt med præsentationen af iPhone SE 2022 vil der angiveligt også komme en ny iPad Air.

Den femte generation af iPad Air bliver ikke en nyskabelse af designet, forlyder det. iPad Air bliver, som iPhone SE, baseret på A15 Bionic chippen, hvilket er et skridt op fra A14 Bionic på 2020-modellen.

iPad Air får 12 megapixels kamera med den såkaldte 'Center Stage'-funktion, som ved videosamtaler kan holde personen i midten af billedet. Senest har vi i efteråret set Center Stage introduceret på iPad Mini. Læs anmeldelsen af iPad Mini her.