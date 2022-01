Ny Samsung-telefon halter på kamera og pris

Den nye telefon Samsung Galaxy S21 FE har, i forhold til mange alternativer, en kompakt størrelse. Den er hverken særlig tyk, bred eller tung.

Skærmteknologien er blandt markedets bedste og så har den virkelig en kraftig motor med langt mere ydelse, end de fleste vil kunne udnytte.

Det lyder som opskriften på en fed topmodel. Der er bare lige noget, du skal vide, før du køber.

Kameraet er det største problem

På papiret er kameraet hæderligt, men i praksis halter det.

Jeg har oplevet, at hvis motivet, eller en del af motivet, er i bevægelse, bliver billedet sløret. Ved dagslys får du fine billeder, men der ses yderligere udfordringer, når omgivelserne er mørke

Der er mulighed for at fjerne et objekt fra billedet, efter det er taget. Så hvis der f.eks. er en ukendt person på billedet, kan du redigere denne væk. I nogle tilfælde virker det rimeligt, men i mange tilfælde fungerer det overhovedet ikke.

Du kan se nogle af mine testbilleder her.

Med selfiekameraet kan du skyde portrætter af dig selv, hvor baggrunden kan fjernes eller erstattes af sort eller hvid men også her er funktionen mest til lir.

I forhold til telefonens vejledende pris, synes jeg ikke, kameraet er godt nok.

Brugerfladen ligner Samsungs andre telefoner (Foto: MereMobil.dk)

Prisen er skæv

Den vejledende pris på 5.999 kroner rammer ved siden af.

Samsung står i en situation, hvor forgængeren Galaxy S20 FE, kan findes til under det halve. 2021-topmodellen Galaxy S21, som Galaxy S21 FE er baseret på, koster omkring 4.800 kroner.

Galaxy S21 er dog på vej ud, da Galaxy S22 lanceres i februar, ifølge rygterne, men det gør stadig ikke Galaxy S21 til en dårlig telefon.

Der er således mere værdi i at købe Galaxy S21 fremfor Galaxy S21 FE. Du kan læse min test af Galaxy S21 her.

Konklusion: Galaxy S21 FE er ikke dårlig

Det er lidt underligt, at stå med en telefon, som faktisk er rigtig god, men som du kun skal købe lige nu, hvis du kan finde en god deal på via dit teleselskab.

Jeg tror, at rigtigt mange vil holde af Galaxy S21 FE. Det gør jeg, men til de godt 6.000 kroner er et issue.

Min forventning er, at Samsung Galaxy S21 FE over de kommende måneder falder i pris, hvilket gør den betydeligt mere attraktiv.

Derfor: En god telefon som du skal vente med at købe.