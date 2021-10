Nye AirPods overrasker vildt

De fylder mindre men har bedre lyd og et mere diskret design. Jeg taler om de nye AirPods, der kan købes fra torsdag.

Som den første danske techjournalist har jeg haft de nye AirPods i ørene den seneste uges tid. Nu skal du høre, hvad jeg synes.

AirPods er stadig, som de to foregående generationer, et åbent headset, hvor lyde fra omgivelserne slipper ind i øregangen. Dermed undgås fornemmelsen af 'osteklokke'.

Kender du pasformen fra tidligere modeller, får du ingen problemer med de nye.

Dette er et headset, hvor funktionalitet og lydkvalitet ved musik og podcasts overgår mine forventninger.

Lyder simpelthen fantastisk til prisen

Normalt mangler den tætte fede lyd i et headset, når det bare 'hænger' på kanten af ørene, men her overrasker de nye AirPods. Der er en lækker bund i lyden samt fede detaljer i toppen.

Den gode lyd opnås gennem såkaldt 'Adaptive EQ', som er en teknologi, hvor en mikrofon, der peger ind i øret, lytter på det, du hører og løbende tilpasser lyden til præcis dit øre. Det er temmelig overbevisende.

På lydkvaliteten ved musik- og podcastlytning er min konklusion, at de nye AirPods stort set lyder som AirPods Pro.

Fakta om AirPods AirPods er verdens mest populære trådløse headset, ifølge Strategy Analytics. Apple er langt foran nummer to i kategorien, som er Xiaomi, der efterfølges af Samsung og Huawei. Danske Jabra er nummer ni på den globale liste. Tallene er frigivet i januar 2021.

Ikke ideelt til samtaler - men bedre end AirPods Pro

In-ear headsets, som AirPods, er ikke gode, når du skal føre samtaler i støjende omgivelser – f.eks. i bilen, toget eller på kontoret, hvor mange mennesker taler omkring dig.

Når jeg udsætter de nye AirPods og topmodellen AirPods Pro for støj ved samtaler, så trækker de nye AirPods fra Pro-modellen. AirPods formår at reducere støjen betydeligt bedre; støjen forsvinder ikke, men den nedbringes, så det er lettere at høre, hvad du siger.

I den samme test laver AirPods Pro en maveplasker.

Det skal siges, at i min anmeldelse af AirPods Pro roste jeg også disse, men der er løbet en del vand i åen siden da - forstået på den måde, at udviklingen i teknologien går stærkt.

Hvis du leder efter et headset, som virkelig kan reducere støj under telefonsamtaler, så tjek min test af to nye kontorheadsets her.

Lettere at finde headsettet

AirPods (2021) benytter ikke Lightning stik. Dermed kan du ikke oplade med kablet fra din iPhone. Der ligger dog et USB-C kabel i salgspakken.

En god nyhed er, at AirPods understøtter trådløs opladning, så du kan oplade headsettet på alle typer af trådløse opladere.

Apple har nu inkluderet AirPods i Find-netværket, der gør det lettere at spore headsettet, hvis du har smidt det væk. Find-netværket blev introduceret med AirTag. Du kan læse mere om Find og AirTag her.

Understøttelse af Dolby Atmos og Spatial audio, kendt som 'rummelig lyd', også nyt i AirPods.

Konklusion: Fed lyd for alle pengene

Jeg er begejstret for den forbedrede lydkvalitet ved musik og podcasts. Det lyder virkelig godt. Tilmed er samtalekvaliteten også god, så længe der ikke er støj omkring dig, når du taler.

Når det er sagt, så er de nye AirPods bedre til samtaler end AirPods Pro.

Du får ikke aktiv støjreduktion, men det vil mange nok gerne undvære, da aktiv støjreduktion lukker dig inde i en oskeklokke.

Selvom du kan købe AirPods 2019 til reduceret pris, er mit råd at tage 2021-modellen. Der er virkelig sket meget.

AirPods (2021) er alle pengene værd. 6 ud af 6 stjerner.

Det skal også siges, at AirPods Pro i dag koster omtrent det samme som de nye AirPods. Tjek dagspriserne herunder.

AirPods Pro køber du, hvis den aktive støjreduktion er et must for dig.