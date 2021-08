Nye iPhones får større batterier

Apple vil skrumpe nogle af komponenterne i iPhone, for at give plads til større batterier.

Ifølge Macrumors vil Apple skrue op for anvendelsen af de såkaldte IPD’er (integrerede passive enheder).

Dette skulle angiveligt give mulighed for at lægge større batterier i telefonerne, hvilket mange iPhone-ejere i årevis har drømt om da iPhone, i forhold til konkurrenterne, ikke er overlegen på batteritid.

Planerne skulle dog ikke kunne nå, at gøre noget ved de stædige rygter om, at den kommende iPhone 13-serie angiveligt bliver tykkere.

Tidligere rygter har peget på, at tykkelsen forøges på grund af nye optikker i kameraerne, men nu menes det, at tykkelsen også går op for at give plads til større batterier.

iPhone 13 er på vej Apple forventes at lancere den nye iPhone-serie til september. Fra flere sider forlyder det, at de nye iPhones er klar i tredje uge af september. Der gættes sågar på en lancering tirsdag den 14. september 2021.

Ny skærmtype kan forøge strømforbruget

Større og kraftigere batterier giver mening, når det samtidigt ventes at topmodellerne efter sigende skulle blive bestykket med 120 Hz-skærmteknologi (opdateringer af skærmbilledet per sekund, red.) mod tidligere 60 Hz.

Højere hertztal i skærmen forøger nemlig strømforbruget. Derfor er Apple nødt til at gøre noget ved batterikapaciteten, hvis ikke iPhones skal sakke for langt bagud på dette punkt.

Nu må tiden vise, om større batterier reelt forøger batteritiden på iPhone eller om den ekstra kapacitet ædes op af den nye skærmtype, så brugerne reelt oplever status quo i tiden mellem opladningerne.

Hvorvidt ændringer når ud i de modeller, som kommer i efteråret, vides ikke på nuværende tidspunkt. Apple har ikke kommenteret på rygterne.

Den næste iPhone-serie bliver måske ikke døbt "iPhone 13". Tidligere rygter har peget på, at Apple overvejer en stor navneændring.

