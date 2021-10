Nyt Apple Watch er unødvendigt

ANMELDELSE: Apple Watch Series 7 er ikke et 'must have'-produkt

Det bliver stadig vanskeligere for Apple at finde på noget nyt, der for alvor rykker.

Apple Watch Series 7, som lander i butikkerne på fredag, lider under, at Apple ikke bringer noget afgørende nyt til bordet.

Ekstra Bladet kan nu bringe en af de første tests af Apples nyeste smart-ur.

Nyhederne er:

Større skærm

Hurtigere opladning

Støvtæt

Minimal forskel på skærmen

Skærmstørrelsen er forøget med 20 procent fra sidste års generation. Det lyder af meget, men det ses næsten ikke. Selv når urene ligger side om side, er det svært.

Bruger du lommeregner på uret, er det uanset hvad, blevet lettere at ramme knapperne, der nu er 27 procent større.

Den oplevede forskel i skærmstørrelsen, er ikke en så stor gevinst, at du skal smide dit ur fra sidste efterår ud.

Det skal siges, at har du et Series 3-ur, der kom i 2013, er skærmen nu dobbelt så stor. Series 3 er stadig i Apples sortiment til en rimelig lav pris.

Strøm i alt for kort tid

Apple Watch er stadig et ur, der skal have strøm hver eneste dag.

Selvom jeg i testperioden kunne køre mere end de 18 timer, at Apple lover, så er det stadig for kort tid. Jeg undrer mig over, at Apple ikke er mere offensive på dette punkt.

En god nyhed i år er dog, at du kan oplade uret betydeligt hurtigere end tidligere generationer. For brugeroplevelsen er det en fantastisk god nyhed.

Jeg kan oplade Series 7 til 70 procents kapacitet på en halv time. På Apple Watch Series 6, når jeg kun 40 procent på den samme tid. Det er absolut et plus.

Brug det uden at være bekymret

Apple Watch Series 7 kommer med en mere brudstærk skærm og uret er nu støvtæt. Du kan stadig bade og svømme med dit Apple Watch.

En vigtig funktion for mig er detektering af fald. Hvis jeg pludselig falder om, ringer uret automatisk 1-1-2 og afgiver min position. Samtidigt får mine nødkontakter besked.

Med falddetektering har du så at sige nødhjælp lige ved hånden. Derudover kan uret holde øje med puls, iltmætning i blodet, hvordan du sover og meget andet.

Her er sensorerne i Apple Watch Series 7:

Iltmætning sensor

EKG

Optisk hjerte sensor

Accelerometer og gyroscope

Højdemåler

Alternativer til Apple Watch Series 7 Et value-for-money køb, hvis du vil have et Apple Watch, er Apple Watch SE, der fås ned til 2.500 kroner for den store model og cirka 2.300 kroner for den lille, ifølge Pricerunner. I SE får du nogle af de vigtigste ting fra topmodel-serien. Læs testen af Apple Watch SE her. Et andet alternativ er Withings Scanwatch - et hybrid-smartwatch; analoge visere og en meget lille skærm. Den største fordel ved Scanwatch er, at det ligner et rigtigt ur og så holder det strøm i næsten en måned. Samsung har også smartwatches. Det nyeste er Samsung Galaxy Watch4, der dog ikke fungerer med iPhone.

Konklusion: Dette Apple Watch skal du købe

Årets Apple Watch er lige så fedt som den tidligere generation, men det er ikke min anbefaling at købe Series 7, så længe du kan finde et Series 6-ur.

Apple Watch Series 6 er udgået fra sortimentet hos Apple, men du kan stadig finde restlagre rundt omkring til en god pris - cirka 3.000 kroner.

Trods den manglende innovation er jeg ret vild med det nye Apple Watch. Det er jo ikke dårligt, men heller ikke signifikant bedre end udgaven fra sidste efterår.

Nyhederne er for små til, at det er nødvendigt at opgradere.

Har du brug for flere detaljer, så læs en udvidet test her.

CELLULAR ELLER WI-FI ONLY? Apple Watch Series 7 fås med og uden SIM-kort (eSIM). Overvej hvor tit du vil bruge Apple Watch uden din iPhone er i nærheden og uden adgang til trådløst netværk. Generelt er mit råd at købe GPS-udgaven, der er uden SIM-kort. Det er billigere, du slipper for at betale for et abonnement og de fleste vil slet ikke opdage, at uret ikke er på mobilnetværket fordi det husker de Wi-Fi-netværk, som du har været koblet på.