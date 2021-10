Mange danskere higer så meget efter at få fingre i PlayStation 5, at konsollen sætter rekord i søgninger hos prisportalen Pricerunner.

Efterspørgslen udløser overpriser hos både forhandlere og private forbrugere.

De seneste 12 måneder er der søgt 733.000 gange efter PlayStation 5. Det er over 2000 søgninger om dagen.

PlayStation 5 er således det suverænt mest efterspurgte produkt på prisportalen det seneste år, viser tal som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

PS5 sælges til vanvittige overpriser

Nogle forhandlere forsøger at spekulere i den store efterspørgsel, når først de har sikret sig nogle maskiner.

Det er eksempelvis let at finde PS5 Digital Edition, hvis du er parat til at betale en vanvittig overpris på flere tusinde kroner.

Overpriser efter desperat mangel på PlayStation 5 Du kan se en præsentation af den eftertragtede PlayStation 5 her.

PS5 Digital Edition sælges til omkring 6800 kroner, hvilket er langt over den vejledende pris på 3399 kroner.

Svindlerne ligger på lur

De manglende spilkonsoller er guf for svindlere, som ikke holder sig tilbage for at narre penge ud af godtroende spilfans, der håber at få fat i en PS5.

Derudover forsøger mange almindelige forbrugere at score kassen, ved at sælge en PS5, de har købt, videre via Facebook eller DBA - ligeledes til langt over butiksprisen.

Dårlige nyheder om PlayStation 5

Fra Salling Group, som står bag Bilka og Føtex, er der kun dårlige nyheder om tilgængeligheden af PlayStation 5 fremadrettet.

– Leveringssituationen er fortsat usikker. Derfor kan vi desværre ikke spå om, hvornår vi får flere og ej heller hvor mange. Det ændrer sig løbende, men arbejder vi hele tiden benhårdt på at få endnu flere hjem – og der kommer heldigvis flere, fortæller Jacob Krogsgaard Nielsen, presseansvarlig i Salling Group, til Ekstra Bladet.

For kort tid siden havde Salling Group et parti, der blev solgt på under en dag.

Ekspert: Du behøver ikke en PS5 endnu

Spilekspert Thomas Bense mener, at Sony skuffer mange ved ikke at kunne levere, men han tror ikke, forbrugerne dropper Sony og køber noget andet.

- Når det er sagt, så er der på nuværende tidspunkt intet indhold til PS5, der retfærdiggør, at man absolut skal have den. Der er ingen eksklusive titler, så lige nu spiller jeg og mange andre bare PS4-spil på PlayStation 5, fortæller Thomas Bense, stifter og redaktør af Pixel.tv.

Han beroliger dog spilfans: De fede spil skal nok komme hen ad vejen.

Thomas Bense mener, at en del af hypen til hvis grad handler om, at folk vil have det, som de ikke kan få.

Sony er tavse

Vi ville gerne have spurgt Sony, hvad grunden er, til at forbrugerne ikke kan få fat i topproduktet. Desværre er Sony ikke vendt tilbage.

Derfor ved vi ikke, om det skyldes coronapandemien, manglen på chips eller andet udefrakommende.

Rivalen Microsoft Xbox Series X er ikke i nærheden af at være lige så populær som PS5. Xbox Series X er kun søgt knapt en femtedel af det antal gange, der er søgt på PlayStation, oplyser Pricerunner.