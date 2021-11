Pas på black friday-svindlerne

Når tilbudsræs, som black friday, nærmer sig, er det ikke kun butikkerne, der gør klar til ugerne, hvor pengene sidder mere end almindeligt løst.

- ’Vi ser en kraftig stigning i svindelbutikker fra oktober og ind i november. Det her er organiseret kriminalitet’, fortæller Martin Birkjær Madsen, adm. direktør i E-mærket, til Ekstra Bladet.

E-mærket anslår, at der er omkring aktive 25.000 aktive butikker på nettet mållretttet danske forbrugere.

Tallet skal ses i forhold til, at der i januar 2021 blev politianmeldt over 200.000 falske webbutikker, som jagter danske handlende.

Syd- og Sønderjyllands Politi er også ude med en advarsel i forbindelse med black friday.

- 'Det gælder om at være skeptisk. Kriminelle arbejder målrettet på at efterligne de ægte black friday-tilbud med falske onlinebutikker, der for eksempel ligner rigtige mærkevarekæder. De kriminelle forsøger også at lokke kunderne til at træffe hurtige beslutninger ved slagtilbud med en meget kort frist', siger vicepolitiinspektør Chr. Østergård.

Som bekendt er PlayStation 5 umulig at skaffe, men måske kan Nintendo Switch være et alternativ. Læs her min guide Switch vs. PS5.

Afslører falske netbutikker

Sikker Shopping er en såkaldt browserudvidelse til Chrome. Når Sikker Shopping-udvidelsen er installeret, bliver brugeren advaret, hvis de besøger en af de 200.000 (eller flere) falske webshops.

Lige nu virker udvidelsen kun i Chrome-browseren på computeren, men der arbejdes på udgaver til Safari og Firebox samt mobiludgaver.

Det lille sikkerhedsprogram er udviklet med støtte fra Tryg Fonden.

Fusker med de billige priser

Du skal være ekstra opmærksom, når der er sorte og gule skilte overalt. Langt fra alle tilbud er tilbud.

I tidligere afgørelser fra Forbrugerombudsmanden kan man blandt andet læse om en sengeudstyrsforretning, som tilbød en hovedpude til 600 kroner, angiveligt halv pris. Puden havde dog været til salg for 600 kroner stort set hele tiden op mod black friday.

En vaskemaskine blev udbudt med 20 procents rabat på tilbudsdagen, men bortset fra fem dage lige inden kampagnen, var vaskemaskinen dyrere på black friday end de forudgående 42 dage.

Var slet ikke et godt tilbud

En stor analyse af mere 33.000 varer viste sidste år, at hele 26 procent af de nedsatte varer, slet ikke var et godt tilbud

Butikkerne havde brugt et velkendt trick om at lade priserne stige i efteråret, så de kunne blive sat ned, når black friday ramte.

Fup og svindel er også med til at gøre, at en lang række danskere ikke stoler på black friday-tilbud.