Pas på svindel og fusk i julehandlen

Telefonen bipper med beskeden om, at du skal hente en pakke. Perfekt! Du skynder dig at betale den lille strafporto, som det kræver for at få pakken udleveret.

Juletravlheden gjorde desværre, at du var uopmærksom. Det var en falsk mail og svindleren har nu alle dine kreditkortoplysninger.

Cyberkriminelle udnytter, at du har travlt, hvilket også sås ved juletid sidste år, hvor hver fjerde amerikaner blev udsat for svindel, lyder det fra Veeam, som leverer databeskyttelse.

Vær mistroisk - hele tiden

Ingen app eller sikkerhedssoftware kan beskytte dig mod din egen uopmærksomhed.

Det bedste råd mod svindlere er, at være mistroisk og mistænksom hele tiden.

Tjek altid en forhandler via f.eks. Trustpilot inden du køber. Brug også Google til at finde andres erfaringer.

- 'Giv dig god tid til at læse igennem, hvad du rent faktisk køber. Sidste år blev en del købere på eBay temmelig skuffede, da modtog foto af den nye PlayStation 5 i stedet for selve spillekonsollen. Det skyldtes, at de missede den vigtige detalje, at man købte et foto og ikke selve spillekonsollen,' fortæller Gil Vega, Chief Information Security Officer i Veeam i en pressemeddelelse.

Pas også på apps. For kort tid siden blev en stor mængde apps fjernet fra appstores, da de var designet til at stjæle ens bankoplysninger. Se listen her.

Browseren kan afsløre falske butikker

Med støtte fra Tryg Fonden har E-mærket udviklet udvidelsen Sikkershopping til computerudgaven af browseren Chrome. Senere følger en mobiludgave.

Sikkershopping advarer, hvis brugeren besøger en af de webshops, der er registeret som fup og svindel.

