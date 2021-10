Populær app dræner din iPhone for batteri

En fejl i den populære musikapp Spotify gør, at batteriet på iPhones med iOS 15 drænes hurtigere for strøm end normalt.

Spotify bekræftede problemet for en uge siden, men det er fortsat ikke løst.

Musiktjenesten har nogle problemer i forhold til iOS 15, som er den nyeste iOS-opdatering til iPhone.

Fejlen kan betyde, at eksempelvis ejere af de nye iPhone 13-telefoner, der netop er landet ii butikkerne, ikke vil opleve bedre batteritid i forhold til deres gamle telefon - selvom der er kommet større batterier i telefonerne.

Du kan her læse mit korte overblik over nyhederne i iPhone 13-serien.

Ejere af andre iPhones, med Spotify installeret, vil opleve, at der går kortere tid inden de skal lade op næste gang.

Spotify arbejder på en løsning

Spotify lover, at de arbejder på sagen og håber problemet er løst hurtigt. Dette skrev de for en ugen siden.

Problemet har vist sig på verdensplan, hvor kritikken har lydt, at mange oplever Spotify-appen suger batteriet ud af telefonen efter de opdaterede til iOS 15 - sammenlignet med iOS 14.8.

-Tak for jeres feedback de seneste dage omkring et øget batteriforbrug på de nyeste iOS-versioner. Vi kan bekræfte, at jeres informationer er givet videre til de relevante teams, som vil arbejde på sagen. I mellemtiden anbefaler vi at holde din Spotify-app opdateret, så du hurtigst muligt modtager de nyeste rettelser, skriver Spotify.

Spotify opfordrer brugerne til at genstarte eller geninstallere appen på telefonen, samt deaktivere baggrundsopdateringer. Det kan måske hjælpe lidt, men er ikke en løsning på den lange bane.

Apple har netop frigivet den nye opdatering iOS 15.0.1, men denne løser ikke fejlen i Spotify.