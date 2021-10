Populær spilplatform er nede

Hvis du har børn under 13 år, så har du sandsynligvis Roblox tæt inde på livet.

Denne weekend har været temmelig irriterede for mange børnefamilier, da Roblox gik ned i fredags og har været nede lige siden - til stor frustration for børn og voksne over hele verden.

Det er uklart, hvorfor Roblox er nede, men firmaet bag skriver på Twitter, at de mener at have fundet fejlen. De angiver fejlen som 'underlying internal cause' uden dog at specificere det nærmere.

Roblox officielle hjemmeside er også nede, men de har en statusside online, hvor de ind i mellem kommer med en ny melding. Der er dog ingen oplysninger om, hvornår Roblox kommer i luften igen.

Over 40 millioner spiller og kommunikerer hver dag på platformen, der siden coronapandemien har oplevet en øget interesse fra brugerne.

Mens du venter på, at Roblox får styr på serverne, kan du lære dine børn lidt om gamle computerspil fra Commodore 64-tiden. Læs mere om dette her.