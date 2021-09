Prisfald på iPhone - så meget kan du spare

En besparelse på 800-900 kroner er værd at tage med, hvis du skal købe en ny iPhone.

Efter præsentationen af iPhone 13-serien har priserne på flere modeller fået et nøk nedad. Det viser et pristjek Ekstra Bladet har foretaget.

Du sparer 800 kroner på den populære iPhone 12, der tidligere kostede 6.999 kroner for 64 GB-versionen. Der er 900 kroner at hente på alle hukommelsesvarianterne af iPhone 12 Mini.

iPhone 11, der kom i efteråret 2019, er stadig en habil telefon. I lighed med de andre modeller, bliver denne også opdateret til iOS 15. iPhone 11 starter nu ved 4.299 kroner

Her kan du læse mere om nyhederne i iOS 15 og se om din telefon kan opdateres.

Så meget er iPhones faldet i pris Her kan du se, hvor meget en række iPhone-modeller faldt, da Apple præsenterede iPhone 13. iPhone 12 Mini 64 GB 128 GB 256 GB Gammel pris 6.199 kr. 6.699 kr. 7.599 kr. Ny pris 5.299 kr. 5.799 kr. 6.699 kr. Besparelse 900 kr. 900 kr. 900 kr. iPhone 12 64 GB 128 GB 256 GB Gammel pris 6.999 kr. 7.599 kr. 8.399 kr. Ny pris 6.199 kr. 6.699 kr. 7.599 kr. Besparelse 800 kr. 900 kr. 800 kr. iPhone SE 64 GB 128 GB 256 GB Gammel pris 3.699 kr. 4.199 kr. 5.099 kr. Ny pris 3.599 kr.. 4.099 kr. Udgået Besparelse 100 kr. 100 kr. - iPhone 11 64 GB 128 GB 256 GB Gammel pris 5.299 kr. 5.799 kr. 6.699 kr. Ny pris 4.399 kr. 4.899 kr. Udgået Besparelse 900 kr. 900 kr. - Priser er indhentet den 16. september 2021 Priser er indhentet den 16. september 2021 Vis mere Vis mindre

Prisfald på udgående modeller

I år har Apple fjernet iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max og iPhone Xr fra sortimentet. Det betyder, at der lige nu er et restlager hos forhandlerne, som du kan finde til nedsat pris.

En iPhone 12 Pro kostede før iPhone 13 Pro blev præsenteret 8.899 kroner for 128 GB-modellen. Denne er netop nu mellem 600 og 800 kroner billigere, ifølge PriceRunner.

Du kan også finde besparelser på iPhone 12 Po Max og iPhone Xr.

Skal du købe iPhone 13?

iPhone 13 starter fra 6.999 kroner for 128 GB versionen (Foto: Apple)

Er din gamle iPhone blevet træt og er det vigtigt for dig, at have den nyeste teknologi i lommen, er det værd at kigge nærmere på iPhone 13-serien.

Faktum er dog, at iPhone 13- og iPhone 12-serien minder rigtigt meget om hinanden, med undtagelse af, at batterierne og dermed batteritiden er forbedret på de nye modeller. Derudover er mit indtryk, at det ret meget er en gentagelse af 2020-telefonerne.

Du kan få et kort overblik over iPhone 13-serien her. Hør også min korte gennemgang i nedenstående podcastepisode.