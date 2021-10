Så meget stiger din tv-pakke

Får du tv-signal fra YouSee, eller en antenneforening der samarbejder med YouSee, skal du grave dybere i lommerne fra årsskiftet, hvis du vil fortsætte med at være kunde.

Her får du overblikket.

Priserne på alle tv-pakker stiger fra den 1. januar 2022 med mellem 10 og 50 kroner om måneden.

Selvom det ikke lyder af et særligt højt beløb, så bliver det alligevel til et pænt beløb over et år. Et beløb der kommer oven i den i forvejen høje pris på tv-pakker, hvor den dyreste runder 8.000 kroner.

Her er prisstigningerne

Nichesitet Digitalt.tv, der dækker tv-markedet, har rystet de præcise ændringer ud af YouSee. Du kan se dem herunder.

Grundpakke : Stiger 10 kroner/md.

: Stiger 10 kroner/md. Mellempakke : Stiger 40 kroner/md.

: Stiger 40 kroner/md. Fuldpakke: Stiger 40 kroner/md.

Stiger 40 kroner/md. Bland Selv 10 : Stiger 30 kroner/md.

: Stiger 30 kroner/md. Bland Selv 20 : Stiger 30 kroner/md.

: Stiger 30 kroner/md. Bland Selv 36: Stiger 50 kroner/md.

Prisstigningerne betyder således, at den store pakke med bland-selv-funktion stiger fra 7.428 til 8.028 kroner.

Nogle bolig- og antenneforeninger kan have andre priser, men det ligger fast, at prisstigningerne rammer alle kunder, der ser tv via YouSee.

Derfor bliver det dyrere

Årsagen til de forhøjede priser er, at rettighederne til kanalerne er steget fra tv-stationernes side, har YouSee tidligere fortalt til Ekstra Bladet. Særligt sport er hårdt ramt. En række sportsbegivenheder er steget med flere hundrede procent.

- Når vi forhandler aftaler på plads med indholdsudbydere, er vi meget bevidste om, at vi forhandler på vegne af vores kunder og gør alt, hvad vi kan, for at sikre en god balance mellem omkostninger og det bedste indhold, fortæller direktør i YouSee, Christian Morgan.

Du kan læse mere om prisudviklingen på sport her.

TV 2 News kommer i grundpakken

Fra nytår bliver TV 2 News tilgængelig for flere danskere, når nyhedskanalen flytter til grundpakken, der også får selskab af TV 3 Puls.

I mellempakken kan børnene se frem til tre børnekanaler fra Nickelodeon, skriver Digitalt.tv.

C More forsvinder fra fuldpakken, hvor der i stedet tilføjes kanaler fra Paramount samt adgang til hele Viaplay-tjenesten.