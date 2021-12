Sådan undgår du teknisk kaos i hjemmeskolen

GUIDE: Onlineundervisning stiller krav til lyden, netforbindelsen og de fysiske rammer. Læs her hvordan du optimerer teknikken på hjemmeskolen

I dag begyndte hjemmeskolen for alle danske folkeskoleelever, hvilket for nogle forældre og elever kan være et frustrerende teknisk bøvl.

Her får du de bedste råd til at undgå et teknisk kaos i hjemmet.

Der er tre ting, der særligt skal være styr på udover, en computer hvor kamera og lyd fungerer.

Forbindelsen til nettet Lyd og mikrofon De fysiske rammer

God netforbindelse

En ordentlig forbindelse til nettet er ikke nødvendigvis en hurtig forbindelse. Kvaliteten af selve forbindelsen er faktisk langt vigtigere end hastigheden.

Oplever du, at lyden hakker, billedet fryser eller hjemmesider indlæses langsomt, skal du tjekke hvor meget signal du har på Wi-Fi forbindelsen (se forbindelsesikonet på computeren). Har du få streger, skal du rykke tættere på routeren eller sætte et kabel i.

Kan dette ikke fysisk lade sig gøre, kan du i stedet oprette internetdeling fra en smartphone og logge computeren på den forbindelse.

Læs her flere tips til, hvordan du selv optimerer netforbindelsen.

Få styr på lyden

Langt fra alle computere eller tablets har gode højttalere og mikrofoner. Derfor vil et headset for mange forbedre mikrofon- og højttalerlyden markant.

Hvis du kun har headsets af typen, der sidder inde i ørene, stiller det krav til, at der ikke er alt for meget larm i baggrunden. De små mikrofoner er nemlig meget følsomme og opfanger alt.

Et retningsbestemt kontorheadset, hvor mikrofonen kommer tæt på munden, er naturligvis det mest ideelle. Det bedste headset til onlinemøder p.t. er Poly Voyager 4320 UC. Du kan se min stress-lydtest af headsettet her.

Har du ingen headsets, så ryk så tæt på computerens mikrofon som muligt - kravl om mulighed så langt 'ned i computeren' som du kan.

Sid det rigtige sted

Et stort køkkenalrum med højt til loftet og en rungende akustik er ikke den rigtige placering for onlineundervisning.

Hvis stemmen runger eller ting i huset larmer, forstyrrer det de andre elever og det bliver vanskeligt at høre, hvad der bliver sagt.

Hjemmeskolen kan eventuelt foregå ved skrivebordet på et værelse, hvor lyden sandsynligvis vil være bedre.

Husk også at sætte mikrofonen på 'mute / lydløs', når det ikke er din tur til at tale.