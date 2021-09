Sælger i bunkevis

TOP 10: Selvom nye iPhones er på vej afholder det ikke danskerne fra at købe sidste års modeller

Nye iPhone-modeller er på vej, men det betyder ikke at danskerne har mistet lysten til at købe de iPhones, der lige om lidt - med et trylleslag - forvandles til "gamle" modeller.

Endnu en måned i træk er iPhone 12 den bedst sælgende smartphone hos teleselskaberne, men også de øvrige modeller i 12-serien samt iPhone SE fra 2020 dominerer.

Vores test af iPhone 12 for et år siden slog fast, at det er en anbefalelsesværdig telefon. Den vurdering holder vi fast i.

Kan blive billigere

Det ville være nærliggende at holde igen med at købe en ny iPhone, da den gamle serie typisk falder lidt i pris, når de nye modeller kommer på markedet.

Det bekymrer tilsyneladende ikke de danske mobilkøbere, at de forventeligt om mindre end en måned, kunne spare nogle penge.

Samsungs vildt dyre foldbare telefon, Galaxy Z Fold3, nåede på hitlisten hos et enkelt teleselskab, I forhold til prisen på 14.199 kroner, er det ret flot.

Du kan se min videoanmeldelse af Galaxy Z Fold3 her.

Små mærker er næsten usynlige

Markedet i Danmark er præget af Apple og Samsung, men når vi kigger salgshitlisterne fra teleselskaberne igennem, er der enkelte telefoner fra mindre producenter, som finder vej til det fine selskab.

OnePlus har discountmobilen Nord N100 på hitlisten hos Telenor, mens OnePlus Nord2 ses hos teleselskabet 3

De seneste to måneder kiggede Motorola G50 ind på top-10 hos YouSee, men er allerede forsvundet igen. Heller ikke producenter som Sony, Nokia og Xiaomi kom over spærregrænsen i august.

Jagter du en god men billig telefon, så tjek vores guide med telefoner til under 3.000 kroner.

Teleselskabernes top 10 3 iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 11 iPhone SE Samsung Galaxy S21 OnePlus Nord2 Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy A32 5G Telenor iPhone 12 iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Mini iPhone 11 iPhone SE OnePlus Nord N100 Samsung Galaxy Z Fold3 Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy A51 Telia iPhone 12 Samsung Galaxy S21 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Mini iPhone 11 Samsung Galaxy S20 FE 5G Samsung Galaxy S20 FE 4G iPhone SE Samsung Galaxy S21 Ultra YouSee iPhone 12 Samsung Galaxy A32 5G iPhone 12 Mini iPhone SE iPhone 12 Pro Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy A22 5G iPhone 11 Samsung Galaxy S21 Ultra iPhone 12 Pro Max

Kilde: MereMobil.dk / august 2021