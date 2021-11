Sælger iPhone X til over 600.000 kroner

Robotingeniøren Kim Pillonel har ombygget en iPhone X, så den ikke har det klassiske Apple-stik i bunden, men i stedet USB-C, som kendes fra de fleste Android-telefoner.

Udskiftningen af stikket har trukket en vanvittig opmærksomhed på eBay, hvor den ombyggede telefon på nuværende tidspunkt er budt op over 100.000 dollars - mere end 600.000 danske kroner.

Auktionen, der udløber i midten af kommende uge, har foreløbigt 173 bud. Overskriften er 'World's First USB-C iPhone'.

Sælgeren bemærker, at køberen ikke må opdatere, gendanne eller slette telefonen, da stikket så holder op med at virke.

Nyt stik på vej til iPhone?

Gennem flere år har der været rygter om, at Apple ville droppe Lightning-stikket på iPhone og i stedet benytte USB-C, der efterhånden er markedsstandarden, men foreløbigt har Apple holdt fast i deres egetudviklede stik.

Apple kender ellers godt til USB-C, der findes i iPad Pro-modellerne, iPad Air og den helt nye iPad Mini, som du kan læse en anmeldelse af her. Der bruges også UBC-C stik i iMac og MacBook Pro.

EU rasler med sablerne for at få Apple til at skifte fra Lightning til USB-C på iPhone, men foreløbigt uden resultat. Reelt kan der gå til efter 2024 inden en eventuelt lovgivning om et fælles stik på tværs af enheder, kan træde i kraft.

Fælles mobiloplader kommer ikke foreløbigt