Sagde nej til 'Løvens hule' og fik succes

Too Goo To Go er en app, der har til formål at bekæmpe madspild.

I 2016 var idémændene til appen med i iværksætterprogrammet 'Løvens hule', hvor de ville have 1,5 millioner kroner for ti procent af virksomheden.

Da blandt andet Jesper Buch og Birgit Aaby kom med langt lavere bud, vendte iværksætterne om på hælene og forlod programmet uden en investering.

Senere er Birgit Aaby alligevel kommet med på holdet bag appen, der i dag har den tidligere medgrundlægger af sportsappen Endomondo Mette Lykke som direktør og investor.

På global app top ti

Selvom 'Løvens hule' ikke i første omgang kastede en investering af sig, har Too Good To Go alligevel vind i sejlene.

Too Good To Go er i dag tilgængelig i 17 lande og har mere end 49 millioner brugere. Der er 2,4 millioner danske brugere og 5000 danske forretninger med, som sælger overskudsmad gennem appen.

Appen har indtaget tiendepladsen på en liste over de mest populære 'mad og drikke'-apps i 2021. Her har den danske app selskab af McDonald's på førstepladsen og Starbucks på fjerdepladsen.

De fem oprindelige iværksættere har i dag alle forladt virksomheden.

