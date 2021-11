Samsungs store satsning er afsløret før tid

Et stort læk af en ny stor telefonsatsning fra Samsung er i omløb på nettet. Se billeder her

Hvis Samsung havde håbet, at kunne holde deres næste topmodel hemmelig, frem til lanceringen i begyndelsen af 2022, er det håb slukket nu.

Den næste store satsning til den brede køberskare, er afsløret her i weekenden. Det skete da Jon Prosser, der er kendt for at være i besiddelse af informationer om produkter, før producenterne selv melder det ud, har lagt et større læk online.

Jon Prosser har via Twitter offentliggjort de første 'real life' billeder af Samsung Galaxy S22 Ultra. Derudover er lanceringsplanen også lækket.

Galaxy S22 Ultra er Samsung næste store telefonsatsning, der ses som en konkurrent til iPhone 13 Pro Max.

Galaxy S22-serien kommer i februar

Samsung Galaxy S22 Ultra, og de øvrige modeller i serien, kan købes fra februar 2022, viser lækket.

Præsentationen: Tirsdag den 8. februar 2022

Forudbestillinger: Tirsdag den 8. februar 2022

Salgsstart: Fredag den 18. februar 2022

Du kan se et par af billederne herunder samt flere billeder her.

Læk af Samsung Galaxy S22 Ultra (Foto Jon Prosser / Frontpagetech)

En nyskabelse

Ud fra billederne ligner Samsung Galaxy S22 Ultra ret meget tidligere telefoner fra Samsung, men der er en lille nyskabelse, når man kigger nærmere på billederne.

I bunden af telefonen ses nemlig en åbning, hvori der befinder sig en S Pen. Det er Samsungs betjeningspind til skærmen, som normalt har været forbeholdt Galaxy Note-serien.

Om det betyder, at Samsung dropper Galaxy Note og udelukkende satser på Ultra som 'den nye Note', vides ikke på nuværende tidspunkt.

Ny prisvenlig telefon på vej

Samsung kommer også med en prisvenlig udgave af dette årets topmodel Galaxy S21, der hedder Samsung Galaxy S21 FE.

FE-modellerne er bygget på den samme "undervogn" som hovedmodellen, men hardwaren er nedjusteret lidt, så prisen kan sættes lavere.

