Samsungs store satsning kommer med en pind

Samsung har netop afsløret tre nye telefoner, der skal bringe dem sikkert gennem 2022. Navnene er:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Alle tre Galaxy S22'ere er baseret på den samme processorplatform, Samsungs eget Exynos 2200 chipset, hvorfor alle telefonerne stort set har den samme ydelse. Du vil også modtage softwareopdateringer i lige lang tid på alle modeller.

Nu med tegne- og skrivepind

Den største og dyreste model er Galaxy S22 Ultra. Over de to seneste generationer har Samsung kørt på den enorme kamera-værktøjskasse, men i år er nyheden en betjeningspind.

Pinden, kaldet S Pen, kan bruges til at skrive notater på skærmen, tegne skitser og farvelægge.

Konceptet kommer fra nichetelefon-serien Galaxy Note, som ikke har fået en opdatering siden Galaxy Note20 Ultra i 2020. Serien har, ifølge Samsung, en meget dedikeret fanskare, der nu skal købe Galaxy S22 Ultra, hvis de vil have S Pen funktionerne.

Siden 2020 er S Pen blevet tre gange mere præcis. Før oplevede man, at spidsen når pinden befandt sig på skærmen, haltede efter stregen, der blev tegnet. Det er slut nu, hvor S Pen er nede på 2,3 ms forsinkelse. Det er temmelig godt.

Priserne starter fra 9.899 kroner. Du kan se alle specifikationerne her.

Galaxy S22 Ultra har en S Pen 'i maven'. Den kan bruges til at tegne skitser og lave notater på skærmen (Foto: Samsung / MereMobil.dk)

Her er årets mest interessante Samsung-telefon

Vil du have en lidt mindre telefon, uden at betale for en skrivepind og dens funktioner, skal du se efter mellemmodellen Galaxy S22+, der starter fra 8.299 kroner.

Den mest spændende telefon er Samsung Galaxy S22. Telefonen er betydeligt mindre end de andre - og lidt mindre end sidste års Galaxy S21, men du får stadig den samme ydelse som i de øvrige S22-modeller og ikke mindst et fornuftigt kamera

Prisen er 6.699 kroner uden abonnement for en udgave med 8 GB RAM og 128 GB lagerplads. Det er en rigtig fornuftig pris for en topmodel. Når prisen over tid, om en to-tre måneder, falder yderligere, bliver Galaxy S22 svær for konkurrenterne at hamle op med.

Alle detaljerne om Galaxy S22 finder du her.

Samsung Galaxy S22 er på papiret en skarp telefon til prisen. Det er en topmodel, som konkurrenterne får svært ved at følge til dørs (Foto: Samsung)

Vurdering: Mere af det samme

Skynd dig at købe en Samsung Galaxy S21, hvis du kan finde den til spotpris, inden restlageret er tømt.

Hvis du er som de fleste, så er Galaxy S21 stadig en fremragende telefon til dig, hvor prisen endda er væsentligt lavere.

Galaxy S22 er teknologisk på alle måder federe, men skåret ind til benet, er den fed fordi den er ny. Der er ikke ét enkeltstående argument, der gør, at du skal købe S22 fremfor Galaxy S21 med mindre du absolut vil have den nyeste telefon på markedet.

Samsung Galaxy S22-serien er over en bred kam, mere af det samme fra Samsung. Det er ikke dårligt, men heller ikke nyskabende.